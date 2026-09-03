En medio de los reclamos de los vecinos por la inseguridad, el Ministerio de Seguridad bonaerense decidió relevar al jefe de la Policía Departamental de Mar del Plata. El comisario mayor Cristian Fontana dejó el cargo este miércoles y fue reemplazado por Valerio Gallo, quien llega desde Pinamar.

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Según informó el medio marplatense La Capital, el recambio se produce luego de varias semanas atravesadas por reclamos vecinales y cuestionamientos por la situación de seguridad en el partido de General Pueyrredón.

Gallo se desempeñó durante casi cinco años al frente de la Policía Comunal de Pinamar y cuenta con 32 años de trayectoria en la Policía Bonaerense, con experiencia en dependencias de alta complejidad del conurbano.

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Jefe Departamental Valerio Gallo.

Ahora deberá asumir una jurisdicción considerablemente mayor y con una problemática delictiva más compleja. Entre sus principales objetivos estará reforzar las investigaciones contra las organizaciones criminales y los mercados ilegales vinculados con delitos como entraderas, robos de autos y motos y otros hechos violentos.

El anuncio fue realizado por los subsecretarios bonaerenses Andrés Escudero, de Fiscalización y Control Policial, y Eduardo Aparicio, de Articulación Institucional para la Seguridad. Según explicaron, el cambio forma parte de una planificación estratégica que también contempla modificaciones en la estructura de mando y en la división territorial del Comando de Patrullas.

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La Departamental de Mar del Plata cuenta actualmente con unos 2.800 policías, de los cuales alrededor de 2.300 están destinados a tareas de prevención en las calles, junto con unidades especiales como la UTOI, Infantería y Policía Rural.

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El desembarco de Gallo se produce además pocos días después de otro cambio en la conducción regional: Dante Pérez Bianchi asumió al frente de la Superintendencia de Seguridad Región Atlántica II, en reemplazo de Juan José Olmos.

Fontana había asumido como jefe departamental en agosto de 2025, tras reemplazar a Edgardo Vulcano. Su salida se produjo luego de semanas de versiones sobre un posible desplazamiento, en un contexto marcado por reclamos vecinales y movilizaciones contra la inseguridad.

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Con el nuevo recambio, la Provincia busca imprimirle otra dinámica a la conducción policial de Mar del Plata, mientras persiste el reclamo por mayor prevención, patrullaje y respuestas frente al delito.