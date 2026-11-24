Axel Kicillof convocó a intendentes a un acto de gestión en La Plata. Formalmente se trata de la presentación del Servicio Bonaerense de Empleo, una plataforma que busca conectar a personas que buscan empleo con empresas de la Provincia. No obstante, la jornada tendrá un alto voltaje proselitista.

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Tras el anuncio de Gobernación, el diputado massista Alexis Guerrera tendió un puente: "Ahí estarán todos los intendentes del Frente Renovador porque la unidad es fundamental, porque a la gestión hay que defenderla y porque hay que dejar mezquindades de lado”.

De esta manera, Guerrera busca limar asperezas tras el acto del 17 de noviembre pasado de San Fernando, en el que el axelismo quedó fuera.

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La convocatoria se realizará en el Salón Dorado de la Gobernación. ¿Estarán presentes todos los jefes municipales afines a Sergio Massa?

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