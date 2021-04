En medio del escándalo entre el oficialismo y la oposición por la adhesión del gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno nacional que, entre otras restricciones, suspendió durante 15 días las clases presenciales en el AMBA, una nueva polémica se avecina en territorio bonaerense con un proyecto que promete levantar polvareda en la arena política provincial.

Al proyecto que ingresó el diputado Sergio Siciliano para declarar a la educación como esencial y así garantizar la continuidad pedagógica en todos sus niveles de manera presencial, también se le sumó otra iniciativa ingresada en Diputados por el legislador platense, Daniel Lipovetzky, para que se declare a los gimnasios, natatorios, establecimientos y entidades comprendidos como esenciales para la salud.

"Los gimnasios no son el problema sino parte de la solución, cuidemos los puestos laborales y brindémosle garantías al sector", expresó el diputado de Juntos por el Cambio. Entre los fundamentos de la iniciativa, se propone "fomentar la realización de actividad física y promover cambios en los hábitos de riesgo relacionados al sedentarismo y concientizar a la población de que la inactividad física es un factor de riesgo".

Asimismo, el proyecto asegura que en los últimos meses "las actividades que se han desarrollado con los protocolos sanitarios pertinentes no presentan un riesgo para la comunidad". Según publicó el portal Diputados Bonaerenses, la iniciativa plantea que los espacios donde se realiza ejercicio físico "cumplen un rol preponderante" para potenciar la salud, ya que reduce el riesgo de contraer enfermedades.

Cave recordar que la semana pasada, el diputado oriundo de La Plata también presentó un amparo junto a padres de escuelas públicas y privadas platenses para que las clases sean presenciales en la capital provincial." Muchos chicos de familias vulnerables no tienen acceso a la tecnología. No tener clases presenciales para muchos es no tenerlas", señaló el legislador quien elevó un reclamo al gobernador Kicillof.