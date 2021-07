La funcionaria señaló que espera "esta semana poder recibir un nuevo cargamento de segunda dosis de Sputnik V". La faltante de este componente mantiene en vilo al Ejecutivo, ya que la demanda crece al ritmo del malestar social, y el Gobierno, a pesar de haber logrado un buen stock de vacunas en las últimas semanas, no puede paliar los ánimos.

Se estima que casi un millón de personas tienen el plazo vencido para la aplicación del segundo componente de la vacuna rusa, que es distinto del primero y se necesita para completar la inmunización contra el Covid-19.

Esto significa que las personas que recibieron la primera dosis de la Sputnik V hace más de 90 días aún no fueron convocadas para la segunda. Y las ampollas no aparecen básicamente porque el Gobierno no las tiene. El último cargamento proveniente de Moscú trajo más de un millón de inyecciones, todas del primer componente.

El Ejecutivo apuesta todo a obtener esas dosis cuanto antes, buscando capitalizar la campaña de vacunación de cara a las elecciones, una campaña que inició mal con el Vacunatorio Vip, y continuó con irregularidades y lento ritmo. Ahora, con más stock, aparece el problema de la faltante de segundas dosis de Sputnik V, a lo que se le suma la reciente marcha atrás con el tema Pfizer (tras ocho meses de negativa el Gobierno finalmente se decidió a comprar las vacunas estadounidenses).