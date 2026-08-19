Concejales del municipio de Azul de distintos bloques políticos aprobaron un proyecto de resolución que propone constituir el Concejo Deliberante sobre la Ruta Nacional N° 3, a fin de realizar una Sesión especial el 6 de septiembre a las 14.30 horas, para “abordar cuestiones vinculadas a la problemática integral” de la ruta.

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La iniciativa que lleva las firmas de varios ediles será tratada en la sesión ordinaria del martes próximo, y se tomó en cuenta para ello la nota presentada por Autoconvocados por la Autovía Ruta Nacional N° 3 y Estrellas Amarillas de Azul, donde solicitan la realización de una sesión especial en el sector del Cristo, ubicado en el ingreso a la ciudad de Azul.

Además de la acción de amparo presentada por la Municipalidad de Azul ante la Justicia Federal en reclamo del mantenimiento de la Ruta N° 3; la sesión especial realizada durante el año 2025 en el mismo lugar y diversas Resoluciones vinculadas con el tema.

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"Desde hace años, vecinos, instituciones y organizaciones de nuestra comunidad vienen sosteniendo el reclamo por la transformación en autovía de la Ruta 3 y por la ejecución de obras que garanticen mayores condiciones de seguridad vial", se puntualiza en el proyecto, según informó El Tiempo.

También se recordó que "durante el año 2025 [el Concejo] realizó una sesión especial a la vera de la Ruta 3, en el sector del Cristo, constituyendo un antecedente directo de la iniciativa que motiva el presente. En el marco de aquella instancia y de las actuaciones desarrolladas durante el año 2025, este concejo Deliberante sancionó [una Resolución], mediante la cual expresó la imperiosa necesidad de transformar en autovía la actual Ruta 3, en el tramo comprendido entre las localidades de Las Flores y Chillar, como medida estructural y definitiva destinada a reducir la siniestralidad registrada históricamente en dicho corredor".

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Cabe mencionar que la Cámara Federal de Mar del Plata ordenó al Gobierno de Javier Milei hacerse cargo de la reparación de un tramo de la Ruta Nacional 3, entre las localidades de Azul y Cacharí, tras hacer lugar a una medida cautelar que denunciaba el grave estado de la calzada.

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