El gobernador Axel Kicillof iniciará este lunes una semana de agenda intensa que combina gestión y campaña, con actividades en el conurbano y el interior bonaerense. El itinerario provincial incluye inauguraciones de escuelas, viviendas, rutas y hospitales en Avellaneda, Morón, Ituzaingó, Tres de Febrero, Hurlingham, Azul, Olavarría, Berisso, Ensenada y La Plata.

En esta primera jornada, el mandatario recorrerá el Oeste del Conurbano. A las 10.30, en Morón, junto al intendente Lucas Ghi visitará las obras del Hospital Güemes, donde se incorporan nuevas salas y equipamiento. Media hora después, inaugurará el nuevo edificio anexo de la Escuela Secundaria N° 48.

A las 13.00, en Ituzaingó, entregará junto al jefe comunal Pablo Descalzo equipamiento para reforzar la seguridad municipal: 10 patrulleros —que se suman a otros 10 otorgados en el segundo semestre de 2024—, más de 200 cámaras de seguridad, más de 100 alarmas comunitarias y chalecos antibalas. A las 14:30 recorrerá las obras de ampliación de la Escuela Primaria N° 21 y la Secundaria N° 20, parte de un plan que ya suma 1.300 aulas nuevas en toda la Provincia.

Por la tarde, a las 15.15, Kicillof estará en Hurlingham junto al intendente Damián Selci para supervisar la repavimentación de la Ruta N° 4. Luego, a las 15.45, visitará junto a estudiantes el futuro campo de deportes de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR). La agenda del día cerrará a las 16:30 con la entrega de 9 patrulleros y 10 motos para fortalecer la seguridad en el distrito.

Este lunes en conferencia de prensa, el ministro de Gobierno Carlos Bianco subrayó que, pese al recorte de fondos nacionales, la Provincia “sigue invirtiendo en obras públicas y servicios esenciales”. Y agregó: “La agenda del Gobernador no cambia si está o no en campaña: se trata de seguir recorriendo la provincia, inaugurando obras y entregando equipamientos”.

