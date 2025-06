Un funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense fue asaltado en la vía pública este sábado por la tarde en Castelar, partido de Morón, y los delincuentes se llevaron una camioneta oficial no identificable utilizada en tareas de investigación. El vehículo no tenía patente colocada ni sistema de rastreo satelital, y aún no fue localizado.

El hecho fue confirmado por el medio Infobae, que accedió a fuentes judiciales y policiales vinculadas al caso. El episodio ocurrió alrededor de las 18.00 en la calle Francia, entre San Pedro y Rodríguez Peña. La víctima fue identificada como Facundo Rodríguez, de 29 años, vecino de la zona y actual director de Cooperación para el Fortalecimiento de la Seguridad en el Ministerio que conduce Javier Alonso.

Según relató el propio Rodríguez, se encontraba en la vereda cuando fue abordado por dos delincuentes armados. Tras intimidarlo, le exigieron las llaves de una Volkswagen Amarok blanca que estaba estacionada a pocos metros. Luego de concretar el robo, escaparon con el vehículo.

La camioneta pertenece a la Policía bonaerense y no tenía colocadas las chapas patente, ya que está destinada a operativos encubiertos. Además, no contaba con geolocalización satelital, lo que dificulta su recuperación.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de Morón, a cargo del fiscal Patricio Ventricelli, junto al Gabinete Técnico Operativo de la comisaría interviniente y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Morón. A pesar del violento robo, Rodríguez resultó ileso y no necesitó atención médica.