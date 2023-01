"El cordón policial más largo del mundo para que la gente no baje a festejar a la playa. Insólito"; "Horrible lo que hiciste ayer en Pinamar lleno de Policías, ¿como si fuéramos qué? Prohibiste el ingreso a la playa pública. Papelón. Enviaste camiones de policía a los balnearios que estaban festejando, ¿qué te pasa Martin Yeza?". Estos fueron algunos de los mensajes que aparecieron este domingo 1 de enero en Twitter.

En redes sociales se difundieron distintas imágenes en donde se ven cordones policiales en los accesos a los principales balnearios de esa ciudad costera. Es que al igual que en 2021, el municipio montó un fuerte operativo policial en distintas zonas de acceso a las playas con el objeto de que no ingresen personas y evitar aglomeraciones. Desde la Comuna buscaron evitar incidentes durante los posibles festejos en la arena.

De esta manera, se repitió la misma postal que se dio el 1 de enero de 2021, cuando el municipio de Pinamar desplegó un doble cordón policial para evitar juntadas masivas y aglomeramientos en la playa. En aquella oportunidad, la medida se daba en el contexto de una suba marcada de contagios diarios de coronavirus y que por esos días preocupaban al Gobierno nacional y al de la provincia de Buenos Aires.

A través de sus redes sociales, el Intendente de Juntos, Martín Yeza, no hizo referencia a esta medida de seguridad. No obstante, sí utilizó sus redes sociales para dar a conocer los operativos de ingreso a la frontera. "Estamos controlando vehículo por vehículo para recordarles que usen casco, que no pongan en riesgo la vida de sus hijos ni la de otros, y que la zona de médanos es propiedad privada", aclaró el jefe comunal.