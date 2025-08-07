El Club Platense fue el escenario del primer entrenamiento del equipo nacional de handball para personas sordas, una iniciativa pionera en Argentina impulsada por la Confederación Argentina Deportiva de Sordos (CADES).

El grupo, ya reconocido por CADES, intenta conseguir el aval de la Confederación Argentina de Handball.

Este primer evento, sucedió en el marco de una convocatoria abierta para personas con sordera total o parcial, con o sin experiencia en el deporte, tanto en categorías masculinas como femeninas.

Las sesiones de entrenamiento se están desarrollando cada sábado en las instalaciones del Club Platense. Desde CADES subrayan que se trata del primer equipo nacional representativo de balonmano para sordos, destinado a promover la integración deportiva de personas con discapacidad auditiva.

El club, como el “Calamar”, celebró ser parte de un proyecto: “Es un orgullo ser parte de un club inclusivo en todos los deportes”, destacaron.

“Si conocen personas con alguna situación de sordera parcial o total, con o sin experiencia en handball, siéntanse libre de avisarles”, remarcaron.

