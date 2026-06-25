En menos de una semana, el Municipio de San Fernando, a través de sus guardaparques y equipos de emergencia, debieron rescatar de dos ejemplares juveniles de lobos marinos de dos pelos.

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Los animales aparecieron desorientados por lo que mediante operativos, que se realizaron en conjunto con especialistas de la Fundación Temaikèn e integrantes de la Red Federal de Asistencia ante Varamientos de Fauna Marina, fueron rescatados.

Los animales estaban en diferentes puntos cercanos al Río Luján y al Canal de San Fernando, fuera de sus rutas habituales de desplazamiento. Tras las tareas de rescate, ambos ejemplares fueron trasladados al Centro de Rehabilitación de la Fundación, donde se evaluará su estado sanitario antes de una eventual liberación en el mar.

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El primero de los lobos marinos fue detectado el 14 de junio en una zona de amarras del Parque Náutico. El ejemplar tenía una bolsa de nylon enredada que le dificultaba desplazarse en el agua. Guardaparques de EcoSanfer permanecieron en el lugar hasta la llegada de los especialistas de Temaikèn, quienes concretaron el rescate utilizando una red de gran tamaño mientras el animal descansaba.

El segundo caso ocurrió el 23 de junio en el Canal de San Fernando. En el operativo participaron guardaparques municipales, personal de Defensa Civil, agentes de Protección Ciudadana y especialistas de la Fundación. Luego de varias horas de trabajo, el animal pudo ser rescatado desde una embarcación cuando intentaba alimentarse.

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El director general de Políticas Ambientales del Municipio, Gabriel Tato, destacó el trabajo conjunto realizado entre las distintas instituciones. “Logramos efectivizar el rescate de estos lobitos marinos que estaban perdidos, con un gran trabajo en red con Fundación Temaikèn y sus especialistas en mamíferos marinos. Estamos muy satisfechos. Los médicos veterinarios van a evaluar su estado de salud y próximamente, si todo está bien, será liberado en su derrotero natural frente al Mar Argentino”, señaló. Además recomendaron avisar a las autoridades ante la presencia de estas especies.

El funcionario explicó además que durante esta época del año es habitual la presencia de estos animales en el río Luján, el Delta y el Río de la Plata. “Lo importante es actuar llamando a las autoridades locales. A partir de ahí se dispara un mecanismo con los especialistas de la Red de Varamiento de Mamíferos Marinos”, agregó.

Por su parte, Juan Ignacio Kabur, coordinador del Centro de Rescate de Fundación Temaikèn, indicó que se trata de ejemplares juveniles que suelen apartarse de sus áreas de alimentación. “Es muy probable que sean animales de las colonias que hay en Uruguay, de lobos marinos de dos pelos”, explicó el especialista, quien agregó que las variaciones en las corrientes, el nivel del río o las condiciones del mar pueden favorecer que ingresen cada vez más hacia el interior de los cursos de agua.