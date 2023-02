El alcalde de Juntos sorprendió al no confirmar si será candidato en esre 2023. Reconoció que para estar en el cargo "tenés que estar al 100% de energía" ya que "la cercanía con el vecino es cada vez mayor". Aclaró que no va a demorar en tomar la decisión: "Si no voy yo tiene que haber otra persona que esté a la altura".