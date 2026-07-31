La investigación por la muerte de un hombre de 51 años en San Francisco Solano, partido de Quilmes, dio un giro tras conocerse el resultado de la autopsia. El examen forense descartó un fallecimiento por causas naturales y confirmó que la víctima murió por asfixia mecánica, lo que derivó en la detención de cuatro personas.

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El hombre había sido encontrado sin vida el pasado 24 de julio sobre la cama de su vivienda, ubicada en la calle 856. En ese momento, un supuesto amigo llamó al SAME y aseguró que la víctima padecía problemas de salud, intentando sostener la versión de una muerte natural.

Sin embargo, la autopsia realizada al día siguiente estableció que el hombre había sido asesinado por ahorcadura, por lo que la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de Quilmes, a cargo de la fiscal Mariana Curra Zamaniego, recaratuló la causa como homicidio.

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A partir del análisis de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos, los investigadores del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Cuarta reconstruyeron los movimientos previos a la llegada de la ambulancia.

Las imágenes permitieron establecer que el denunciante había ingresado a la vivienda junto a otra persona. Poco después, uno de ellos abandonó rápidamente el lugar antes de que arribara el SAME, mientras que el otro permaneció en la casa para sostener la hipótesis de una muerte por enfermedad.

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Con esos elementos, ambos sospechosos fueron localizados en un taller mecánico de Florencio Varela y detenidos, quedando imputados por el delito de homicidio.

La investigación sumó otras dos detenciones

Mientras avanzaba la pesquisa, vecinos denunciaron que la pareja de la víctima y otra mujer habían ingresado a la vivienda e intentaban vender las pertenencias del fallecido.

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Cuando la fiscal y los peritos de Policía Científica llegaron para realizar las diligencias, las dos mujeres se negaron a permitir el ingreso de las autoridades, por lo que se solicitó un allanamiento de urgencia.

Finalmente, ambas fueron detenidas acusadas de usurpación de propiedad, lo que permitió a los especialistas realizar las pericias correspondientes en el inmueble.

La principal hipótesis de la fiscalía sostiene que los dos hombres habrían estrangulado a la víctima con un cable, acomodaron luego el cuerpo sobre la cama para simular una muerte por causas naturales y recién después dieron aviso a los servicios de emergencia.

Los cuatro detenidos fueron trasladados a sede judicial y deberán prestar declaración mientras continúa la investigación para esclarecer el crimen.