Un automovilista circulaba por las calles de la localidad de Bernal, partido de Quilmes, pero dobló peligrosamente en U y estuvo a punto de impactar con una ciclista quien se dirigía a buscar a su hijo de seis años a la escuela.

La mujer a bordo de la bicicleta, relató cómo se dieron los hechos: “Yo venía por la calle hasta que un vehículo dobla en U, me encierra y casi me atropella”, dijo Daniela a TN.

La camioneta Chevrolet Tracker de color rojo siguió y se volvía a encontrar con Daniela en la próxima esquina. El semáforo en rojo los dejó cara a cara. “Tenía la ventanilla baja, me acerqué y le dije ´¿no te diste cuenta de que casi me atropellás?”, contó. Me tiró una puteada y me dijo ´¿y el casco? Y ahí yo le dije ´¿si no tengo el casco me matás igual?”, relató.

“Me volvió a encajar otra puteada, me encerró contra un auto, arrancó y chocó contra otro auto. Después se fugó”, contó la mujer quien afortunadamente no sufrió heridas.

El agresor fue perseguido por el segundo auto chocado quien logró interceptarlo más adelante. “Después volvió y nos pasó los datos. A mí me aplastó contra un Fiat Uno y la bicicleta quedó hecha un acordeón”, se lamentó.

“El hombre se puso a llorar y no sé si habría pedido disculpas”, aseveró Daniela.