Juan Alberto Martínez es desde domingo el nuevo Intendente de Rivadavia, luego de firmar el Acta de Transmisión de autoridades y jurar en el Concejo Deliberante local. En su discurso de Asunción, brindó detalles de la delicada situación financiera y desarrolló lo que planea para sus cuatro años de gestión.

“Lamentablemente no puedo darles buenas noticias”, inició su discurso Martínez, y remarcó que “los rivadavienses tienen que saber que hoy las arcas del Municipio están vacías. En las cuentas no queda dinero para afrontar los compromisos corrientes, no hay dinero en plazos fijos, fondos de inversión o cualquier tipo de ahorro posible”.

En tal sentido, el nuevo Intendente de Rivadavia resaltó que “esperaba recibir un Municipio con superávit acumulado. A cambio, recibo un Municipio con déficit financiero y deuda por pagar”.

“Nos encontramos con un desequilibrio presupuestario. El Municipio gastó más que lo autorizado oportunamente por este Concejo Deliberante”, dijo Martínez y aseguró que “solo a modo ilustrativo estoy en condiciones de informar que la deuda a proveedores asciende más de 100 millones de pesos”.

Sin plata para el pago de aguinaldos

“Esta herencia recibida nos posiciona en un escenario con muchas dificultades para hacer frente al pago de aguinaldos y sueldos. Un desequilibrio financiero que debemos atender desde el primer día”, quien desde hoy es la máxima autoridad política del distrito de Rivadavia.

Sin embargo, aseguró que “junto a mi equipo económico vamos a elaborar un plan de acción inmediato para garantizar el pago en tiempo y forma del aguinaldo y los salarios”, y concluyó que “afrontamos una dura realidad, pero estoy convencido de que con austeridad y orden vamos a superar las dificultades”.