Desde el partido Juventud Rivadavia Primero propusieron que los docentes y no docentes cuya vehículo sea del 2013 o más viejo, no paguen patente. De acuerdo a su diagnóstico, son 150 personas quienes se trasladan entre las localidades de la comuna para dar clases.

“Recorrimos cada una de las escuelas rurales, charlando con docentes y no docentes encontrando que más de 150 personas se trasladan diariamente para que las instituciones educativas puedan funcionar. El proyecto de Rivadavia Primero va a salir aprobado, solamente va a faltar luego que el municipio lo reglamente y lo lleve adelante”, aseguraron.

Mañana vamos a tratar un proyecto para que los docentes y no docentes de Rivadavia que deban trasladarse de localidad en localidad para dar clases, no paguen patente municipal. Queremos reconocer a todos los que viajan día a día para seguir educando a los alumnos del distrito(…) pic.twitter.com/y4mkRJG6T7 — Rivadavia Primero (@RivadaviaPrimer) May 27, 2024

Esta iniciativa incluye los vehículos anteriores al 2013 y los ciclomotores. Son autos con patente municipalizada.