Las personas identificadas como participantes de los incidentes registrados durante los últimos festejos por los triunfos de la Selección Argentina en San Andrés de Giles serán imputadas en una causa judicial con intervención de la Fiscalía de Mercedes.

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Según informó FM Vall, la investigación comenzó a partir de una denuncia realizada por el Centro de Monitoreo Municipal por los conflictos y peleas ocurridos durante las celebraciones.

Luego de la presentación, personal policial llevó adelante distintas tareas investigativas que incluyeron el análisis de las cámaras de seguridad, la recepción de testimonios y otras diligencias.

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A partir de esas acciones, se logró identificar a la totalidad de las personas involucradas en los hechos, tanto hombres como mujeres.

La información reunida fue incorporada a la investigación judicial y quedó a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir la situación procesal de los imputados y las sanciones que correspondan según la normativa vigente.

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