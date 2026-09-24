Ante un escenario económico complejo caracterizado por el cierre de firmas y la caída en la producción, el Municipio de San Martín ha puesto en marcha un plan de asistencia integral destinado a las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMEs). La medida, que estará vigente hasta el 31 de diciembre, busca mitigar el impacto de la crisis en un distrito con una fuerte identidad industrial.

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La iniciativa fue presentada por el intendente Fernando Moreira durante un acto realizado en el marco del mes de la industria, donde estuvo acompañado por representantes gremiales, empresarios y funcionarios provinciales. El jefe comunal fundamentó la decisión en los indicadores negativos que atraviesa el sector, destacando que la capacidad industrial utilizada en la región se encuentra actualmente por debajo del 50 por ciento.

“San Martín registra cifras críticas en cierre de empresas, desempleo y capacidad industrial utilizada, que hoy es inferior al 50%”, sostuvo Fernando Moreira al explicar la urgencia de la normativa. El paquete de medidas busca aliviar la carga impositiva y administrativa que enfrentan los comercios e industrias locales en este contexto de recesión.

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Alivio fiscal y beneficios impositivos

Uno de los pilares de la ordenanza es el esquema de beneficios fiscales. Se ha dispuesto una bonificación extraordinaria del 20% en la Tasa de Seguridad e Higiene, la cual alcanzará a los contribuyentes de menores ingresos y a aquellos que se encuentren encuadrados dentro del Régimen Simplificado. Asimismo, con el objetivo de fomentar la apertura de nuevos negocios, se estableció una bonificación del 100% en los derechos correspondientes a nuevas habilitaciones y permisos para comercios e industrias.

Según informó el medio local Zona Norte Visión, el programa también contempla una ampliación del Plan de Alivio Fiscal ya vigente, ofreciendo herramientas de regularización de deudas y nuevos planes de facilidades de pago. Estas medidas están diseñadas para otorgar aire financiero a las PyMEs que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias municipales debido a la caída en sus niveles de facturación.

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Suspensión de juicios y medidas de fomento

En un gesto destinado a preservar la continuidad operativa de las empresas, la normativa establece la suspensión transitoria de nuevas acciones judiciales por deudas municipales. En aquellos juicios que ya cuentan con un trámite iniciado, el Ejecutivo municipal se comprometió a solicitar la suspensión temporal y a no impulsar la ejecución forzada de bienes, evitando así el remate o la pérdida de activos productivos.

Además del alivio impositivo, el Municipio mantendrá el programa “Compre Local”, una política que prioriza la contratación de empresas radicadas en San Martín para las compras y licitaciones de la administración pública. Complementariamente, se promoverán acciones para reducir costos y mejorar la productividad, tales como clínicas tecnológicas, rondas de negocios, capacitaciones y programas de eficiencia energética.

Monitoreo y comité de crisis

Para asegurar el seguimiento de la situación, se conformará un Comité de Crisis integrado por representantes del Municipio, cámaras empresarias, sindicatos y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Este espacio tendrá la función de monitorear el impacto de la crisis económica y proponer medidas de alerta temprana ante posibles nuevas complicaciones.

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“Sabemos que la situación es más que apremiante”, afirmó el intendente Fernando Moreira, quien destacó la capacidad de resistencia del empresariado y de los trabajadores locales mientras se espera una salida política a la crisis.

Con estas acciones, el gobierno local intenta sostener el entramado productivo del distrito, apostando a la articulación entre el sector público, la academia y los privados para atravesar el periodo de emergencia económica que afecta a la región.