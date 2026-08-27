El Municipio de Salliqueló fue beneficiario del testamento de Julián Gallego, un vecino que dejó tres parcelas de campos que en conjunto suman 121 hectáreas.

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El intendente Ariel Succurro fue quien anunció la donación y que la venta de las parcelas estará supervisada por el Albacea testamentario, la persona elegida por el testador en su testamento para cumplir y ejecutar sus últimas voluntades.

Allí, Gallego -viudo y sin hijos- puso como requisito ineludible que los recursos obtenidos por la venta de las tierras deberán destinarse en su totalidad a infraestructura y equipamiento del Hospital Municipal. Gallego dejó por escrito que se construya un quirófano, una planta de oxígeno y una sala de médicos, entre otras obras.

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“Agradecemos eternamente este gesto de solidaridad y generosidad, pensando en el bien común y, especialmente, en mejorar el sistema de salud de toda nuestra comunidad. Con estos recursos seguiremos haciendo obras y sumando equipamiento a nuestro querido Hospital Municipal”, celebraron desde la comuna de la sexta sección en un comunicado.

Según informó OesteBa, durante sus últimos años Gallego mantuvo un fuerte vínculo con el Hospital Municipal, donde estuvo internado por un largo período tras una cirugía de cadera. Allí entabló una gran relación con enfermeros, médicos, personal de cocina y mucamas que lo cuidaron. Al ser dado de alta, volvió a su hogar hasta que falleció.

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La directora del Hospital, la doctora Andrea Vidaurre, destacó la “conciencia social y solidaridad” de Gallego y afirmó que los recursos permitirán mejorar servicios e infraestructura en beneficio de vecinos de Salliqueló y Quenumá.