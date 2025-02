El concejal de La Libertad Avanza (LLA) en Trenque Lauquen, Coco Bories, sigue sumando protagonismo, esta vez no solo por su rol en el Concejo Deliberante, sino también por su función como titular de ANSES, una doble responsabilidad que antes había criticado en otros dirigentes. En una entrevista con la FM local 96.5 MHz, Bories explicó las razones por las que no ve incompatibilidad en ejercer ambas funciones, aclarando que renunció a una parte de su dieta como concejal al asumir en ANSES. "No cobro lo mismo que los otros concejales", argumentó.

El tema de los cargos acumulados es uno que generó polémica en su momento, sobre todo por las críticas que Bories había lanzado a figuras como Leticia Badino, quien también ocupaba más de un cargo. Sin embargo, el concejal de LLA se defendió: "No hay incompatibilidad de funciones. Lo importante es que uno se comprometa a cumplir, y eso es lo que hago", aseguró, destacando que su trabajo en ANSES no le impide cumplir con su rol en el HCD de Trenque Lauquen.

Nuevo WhatsApp de LANOTICIA1.COM ¡Nos interesa tu opinión! ¡Enviar!

Bories también aprovechó la ocasión para criticar al gobierno de Recoulat y su manejo del presupuesto. Aseguró que muchos de los problemas que enfrenta la ciudad, como agua, cloacas y seguridad, siguen sin resolverse y que el presupuesto de este año gasta dinero en áreas que la gente no pide. "No tenemos una dirección de Seguridad, y la gente sigue sufriendo la inseguridad", manifestó, dejando en claro su descontento con la gestión actual.

Puede interesarte

El concejal también reafirmó que no habrá acuerdo con el PRO local, especialmente con Adriana Velázquez y su cercanía con el espacio de Rodríguez Larreta. "Nosotros con Larreta no tenemos nada que ver", dijo tajante, y agregó que en la Cuarta Sección irán solos, manteniendo su autonomía.

Por último, Bories cuestionó a los dirigentes que criticaron al presidente Javier Milei por el denominado escándalo cripto. En ese sentido, apuntó contra el exintendente Miguel Fernández: ”Milei está muy preocupado por las opiniones de Miguel Fernández de Trenque Lauquen (ríe), tendría que hablar de Maxi Abad me parece para que responda en la Justicia de algunas cosas. Además, Fernández habla de la ética de Milei, pero no habla de que contrató a Connie Ansaldi de una app trucha para tratar la psicología de los trenquelauquenses con dinero público, de los trenquelauquenses, y ahora habla del Presidente”.