El presidente Milei sostuvo que difundió el “Viva la libertad project” y la criptomoneda $LIBRA como una "estructura que financie a emprendedores y que no tienen acceso al mercado formal de financiamiento". “Me pareció una herramienta interesante”, señaló.

A su vez, dijo que cuando se hizo público su publicación en X, “como se estaba generando ruido”, decidió borrarlo. Además minimizó en la cantidad de afectados, unos 5000 indicó, y que los que entraron son personas “hiper especializadas” que sabían de qué se trataba $LIBRA. “Si vos vas al casino, y perdés todo… fuiste al casino. ¿Cuál es el reclamo?”, ejemplificó. “Es un problema entre privados", puntualizó.

“Obré de buena fe, ex ante no cometí ningún error". Si miro ex post, digo 'bueno, tengo que aprender'. La lección más interesante es: asumí la presidencia y seguí siendo el Javier Milei de siempre; lamentablemente, tengo que levantar los filtros y que no pueda ser tan fácil llegar a mí”, aseguró.

Y añadió: “Tuiteé porque soy un tecno-optimista. Creí en el proyecto que me habían contado. Por querer darle una mano a los argentinos, me comí un cachetazo”.