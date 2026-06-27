El Concejo Deliberante de Trenque Lauquen recibió un proyecto de ordenanza elaborado por un vecino de la ciudad, en el marco del derecho de Iniciativa Popular, que propone modificar la normativa vigente sobre el Régimen de Estacionamiento Vehicular Medido (SEM).

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La iniciativa plantea que los conductores mayores de 80 años, respecto de un único automotor y/o quien esté autorizado a su conducción, queden eximidos del pago del SEM.

El beneficio se limitaría a un solo vehículo, debidamente acreditado, con el objetivo de facilitar la realización de trámites médicos, bancarios y administrativos en el centro de la ciudad.

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El proyecto fundamenta la propuesta en la necesidad de promover la autonomía en la vejez, y sugiere implementar un sistema administrativo similar al que utiliza la Oficina de la Tercera Edad y Discapacidad, mediante la entrega de una credencial o sticker identificatorio que garantice la viabilidad y evite fraudes.

La propuesta fue ingresada oficialmente al Concejo y se espera que sea girada a comisión para su análisis y eventual tratamiento legislativo, según publicó OesteBA.

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