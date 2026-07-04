En un duro partido, Argentina derrotó a Cabo Verde y clasificó a octavos en el Mundial 2026
La selección nacional no jugó un buen partido que llegó al alargue por el empate 1-1 en los 90'. Encontró las mejores chances de pelota parada. Messi, Lisandro Martínez y Cuti Romero los autores de los goles argentinos. Se viene Egipto el próximo martes en Atlanta.
La Selección argentina le ganó 3-2 a Cabo Verde en un partido durísimo, donde tuvo que ir al tiempo extra, y consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.
Los goles de la albiceleste los hicieron Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian ‘Cuti’ Romero, mientras que para Cabo Verde anotaron dos golazos Laros Duarte y Jovane Cabral. Una de las grandes figuras fue la del arquero caboverdeano Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, quien tapó varias claras.
El próximo partido de octavos será frente a otro equipo africano, Egipto, el martes 7 de julio a las 13 horas en Atlanta.
Messi; 1-0
Duarte, 1-1
Alargue
Lisandro Martínez; 2-1
Lopes Cabral; 2-2
Cuti Romero; 3-2
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