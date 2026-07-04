La Selección argentina le ganó 3-2 a Cabo Verde en un partido durísimo, donde tuvo que ir al tiempo extra, y consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

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Los goles de la albiceleste los hicieron Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian ‘Cuti’ Romero, mientras que para Cabo Verde anotaron dos golazos Laros Duarte y Jovane Cabral. Una de las grandes figuras fue la del arquero caboverdeano Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, quien tapó varias claras.

El próximo partido de octavos será frente a otro equipo africano, Egipto, el martes 7 de julio a las 13 horas en Atlanta.

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Messi; 1-0

PARA VERLO UNA Y OTRA VEZ: LOCURA TOTAL la asistencia de Lisandro Martínez para el gol de LEO MESSI vs. Cabo Verde. GO-LA-ZO.



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Duarte, 1-1

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¡¡PASE DE CAÑO DE MOREIRA, REMATE CRUZADO DE DUARTE Y GOLAZO DE CABO VERDE PARA EL 1-1 ANTE ARGENTINA EN 13' ST!!



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Alargue

Lisandro Martínez; 2-1

¡¡¡QUÉ PARTIDO JUGASTE, LISANDRO!!! GOLAZO DE LICHA MARTÍNEZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA VS. CABO VERDE EN TIEMPO EXTRA.



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Lopes Cabral; 2-2

¡¡IMPRESIONANTE GOLAZO!! LOPES CABRAL LA COLGÓ DEL ÁNGULO Y MARCÓ EL 2-2 DE CABO VERDE VS. ARGENTINA. ¡QUÉ PRÓRROGA!



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Cuti Romero; 3-2

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