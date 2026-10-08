El conflicto entre los trabajadores municipales y el gobierno de San Pedro sumó un nuevo capítulo luego de la liquidación de los salarios de septiembre. En total, 231 empleados recibieron descuentos por los días en los que adhirieron a las medidas de fuerza, por un monto que alcanza los 48 millones de pesos.

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Las jornadas de paro habían sido convocadas por el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), ATE y UPCN en el marco de la discusión salarial con el Ejecutivo. Las medidas se realizaron los días 17 y 18 de septiembre y se repitieron el 24 y 25.

Antes de la liquidación de los haberes, el gobierno municipal había advertido que las jornadas no trabajadas serían descontadas. Finalmente, la medida se concretó y quedó reflejada en los salarios acreditados esta semana.

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El impacto generó una fuerte reacción entre los empleados, que este miércoles se movilizaron frente al Palacio Municipal para reclamar por la quita salarial. La protesta incluyó quema de cubiertas y momentos de tensión con la Policía, que intervino para apagar parte de las gomas que habían sido encendidas frente al edificio municipal.

La situación escaló con empujones e insultos entre algunos manifestantes y efectivos de seguridad, en medio del reclamo de los trabajadores. El secretario de Seguridad municipal, Juan Carlos Agüero, estuvo presente durante la protesta.

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Los empleados cuestionaron el despliegue policial y reclamaron que el conflicto salarial sea resuelto. Uno de los manifestantes expresó durante la marcha que habían reclamado un aumento y cuestionó que, además de los descuentos, se enviaran efectivos policiales al lugar.

“Me descontaron $300 mil”

En diálogo con LANOTICIA1.COM, distintos trabajadores contaron cuánto dinero les descontaron y cómo impactó la medida en sus ingresos.

Una mujer que participó de la protesta aseguró que le descontaron $300.000 sobre un salario de aproximadamente $900.000.

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“Complica absolutamente la vida. Tengo una familia”, expresó durante la manifestación.

Otro trabajador contó que cobró alrededor de $1.180.000 y sufrió un descuento de aproximadamente $200.000. “Complica”, resumió al explicar el impacto de la quita sobre sus ingresos.

En otro de los testimonios recogidos por este medio, un empleado señaló que le descontaron $150.000 de un sueldo de $754.000. “Complica demasiado, porque uno tiene cuentas que pagar”, sostuvo.

Incluso uno de los trabajadores afirmó que decidió adherir al paro pese a no estar afiliado a un sindicato. “Hay que hacer paro por solidaridad y para que se pongan en caja algunas cosas que están pasando”, manifestó.

Un concejal de La Libertad Avanza pidió diálogo

En medio de la protesta también habló con LANOTICIA1.COM el concejal Santiago Murray, de La Libertad Avanza, quien además es empleado municipal.

Murray explicó que conoce a varios de los trabajadores que participaban de la manifestación y consideró que el conflicto tiene dos posiciones enfrentadas.

“Es un reclamo. Sabemos que ha habido descuentos, pero es una posición que tienen dos posturas”, señaló.

El concejal planteó además la necesidad de retomar las conversaciones entre las partes. “Estaría bueno que haya más mesa de diálogo para poder llegar a un consenso”, sostuvo.

Qué dice el Municipio

Desde el gobierno de Cecilio Salazar sostienen que los descuentos son legales y que las jornadas no trabajadas no deben ser abonadas.

La secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, explicó que la decisión se encuentra respaldada por la normativa que regula la relación laboral de los empleados municipales.

El Ejecutivo mantiene así su postura frente al reclamo sindical, mientras que los gremios sostienen que las medidas de fuerza fueron realizadas en el marco de una negociación paritaria que todavía no logró un acuerdo.

Con los $48 millones ya descontados, los reclamos de los trabajadores y el pedido de mayor diálogo planteado incluso desde el Concejo Deliberante, el conflicto salarial de los municipales de San Pedro continúa abierto.