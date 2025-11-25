En un partido para el infarto, Racing le ganó 3 a 2 sobre la hora a River y pasó a Cuartos de Final
Con un gol en el minuto 49 del segundo tiempo, La Academia eliminó al Millonario en Avellaneda y ahora enfrentará al vencedor entre Lanús y Tigre por un lugar en semis.
En un partido de ida y vuelta para el infarto, Racing le ganó a River 3 a 2 sobre la hora en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón, y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025.
Santiago Solari, Martínez Quarta en contra y Gastón Martinera marcaron para el local, mientras que Ian Subiabre y Juanfer Quinteros anotaron para los de Gallardo.
Racing arrancó ganando, pero en una ráfaga River se puso 2 a 1 arriba. Tras lograr el empate con una carambola, en el último minuto los de Avellaneda terminaron quedándose con el triunfo.
Ahora, la Academia espera por el próximo rival que saldrá del cruce entre Lanús y Tigre.
