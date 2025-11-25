En un partido de ida y vuelta para el infarto, Racing le ganó a River 3 a 2 sobre la hora en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón, y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025.

Santiago Solari, Martínez Quarta en contra y Gastón Martinera marcaron para el local, mientras que Ian Subiabre y Juanfer Quinteros anotaron para los de Gallardo.

Racing arrancó ganando, pero en una ráfaga River se puso 2 a 1 arriba. Tras lograr el empate con una carambola, en el último minuto los de Avellaneda terminaron quedándose con el triunfo.

Ahora, la Academia espera por el próximo rival que saldrá del cruce entre Lanús y Tigre.

