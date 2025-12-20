Personas privadas de la libertad alojadas en una cárcel de Merlo confeccionaron 600 juguetes de tela para el Cuartel de Bomberos Voluntarios de la localidad de Tres de Febrero y distribuir en la caravana que se realizará en víspera de Navidad y Reyes Magos.

La iniciativa tuvo lugar en la Unidad 59 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y contó con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, conducido por Juan Martín Mena.

La elaboración de 600 juguetes de tela se generó íntegramente en un curso de costura con fines de donación, donde 25 personas privadas de la libertad se dedicaron durante un mes a realizar almohadones, carpinchos, elefantes y otras figuras de animales para las infancias de distintos barrios que recorrerá la autobomba a fin de año.

Esta actividad solidaria se concretó en virtud de la solicitud cursada por los Clubes Rotarios Unidos para la Acción (CRUPLA) integrados por el Rotary Club Caseros Norte, Rotary Club Ciudadela, Rotary Club Pablo Podestá, Rotary Club El Palomar, Rotary Club Santos Lugares y Rotary Villa Maipú-San Martín, quienes acercaron los materiales necesarios para la confección de los juguetes.

La entrega de la producción se realizó ayer, en las instalaciones del Aula- taller de Capacitación técnica y oficios e Inclusión Social del establecimiento penitenciario, donde asistieron en representación del Rotary Club Matías Iglesias de Villa Maipú, San Martín; Alejandra Caloiero de El Palomar, Hugo Cerqueti y Maria Viviana Chao, de Santos Lugares; Sebastián Garreta y Ricardo Perrote, de Ciudadela.

Este curso contó con el aval del director de Unidad Juan Otermín, con el subdirector de Inclusión Social Christian Zelarayán y fue gestionado desde el área de Capacitación Técnica y Oficios, bajo la coordinación de la oficial Carolina Kreder junto a la delegada de Inclusión Social Cielo Bulant.