En una madrugada caliente y plagada de suspicacias, la Legislatura le aprobó el endeudamiento a Kicillof
LANOTICIA1.COM en la Legislatura | La Cámara de Diputadas primero y la de Senadores después avalaron el pedido de financiamiento por parte del Gobernador. Distintos sectores de la oposición denunciaron que no accedieron al proyecto antes de la votación y que hubo reparto de cargos para comprar voluntades.
En Diputados no hubo debate previo, y el proyecto de endeudamiento por más de tres mil millones de dólares se aprobó de manera exprés a alrededor de la 1.30 de este jueves.
Tanto desde el FIT como desde La Libertad Avanza cargaron contra la iniciativa y denunciaron que se utilizó al Banco Provincia para repartir cargos entre la oposición a cambio de apoyar la iniciativa oficial.
Por su parte, el titular del cuerpo, Alexis Guerrera, expresó: “Con la aprobación del Financiamiento quedan selladas las tres herramientas clave que el gobierno bonaerense necesita para asistir a los municipios y no cortar las inversiones en materia de salud, educación y obra pública. Fueron semanas arduas de debate, de escuchar los diversos aportes que a lo largo de estos días se fueron proponiendo desde todos los sectores hasta llegar a un consenso. Construir esta mayoría requirió del compromiso y la responsabilidad de aquellos legisladores que, por encima de los intereses personales y sus respectivos posicionamientos políticos, pudieron priorizar el bienestar y el futuro de 17 millones de bonaerenses”.
El debate en la Cámara tuvo lugar después de la votación. Horas más tardes, cerca de las 4.00, el Senado refrendó el proyecto y Kicillof celebró.
El proyecto prevé contraer una deuda de hasta USD 3.685 millones, incluyendo la emisión de Letras del Tesoro y cuatro endeudamientos: Uno para la administración central, otro para el Ejecutivo, un tercero para la empresa AUBASA y una solicitud para Buenos Aires Energía, la proveedora de energía eléctrica con centrales distribuidas en General Madariaga, Mar del Plata, Necochea, Mar de Ajó.
