10.00

Este martes, el jefe de Estado argentino encabez√≥ el acto conmemorativo por el 42¬į Aniversario del D√≠a del Veterano y Ca√≠do en la Guerra de Malvinas que fue transmitido en directo por cadena nacional. El mandatario se mostr√≥ acompa√Īado por la vicepresidenta, Victoria Villarruel.¬†

El presidente comenz√≥ su participaci√≥n dirigi√©ndose a la Plaza San Mart√≠n, en la Ciudad de Buenos Aires, donde colocar√° una ofrenda floral en el Cenotafio de los Ca√≠dos en Malvinas. Posteriormente, se dirigi√≥ al acto central que tuvo lugar en la intersecci√≥n de las avenidas Santa Fe y Maip√ļ.

Al leer su discurso, Milei convocó a los jefes de las fuerzas y a los veteranos de la Guerra a participar del Pacto de Mayo. En su alocución resaltó la figura de Julio Argentino Roca, lo que generó un momento de tensión entre los presentes. Y llamó a la reconciliación con las fuerzas armadas.

Esta ma√Īana, el presidente Milei tambi√©n comparti√≥ en sus redes sociales una imagen satelital de las Islas Malvinas acompa√Īada de su cl√°sico eslogan libertario: ‚ÄúViva la libertad carajo‚ÄĚ. La foto fue publicada a primera hora de la ma√Īana a trav√©s de su cuenta de Instagram.

 

Las frases m√°s destacadas de Milei

 

Para que los reclamos soberanos sean escuchados y respetados, es condición necesaria primero que el país y su dirigencia sea respetada, ya que nadie tomaría en serio el reclamo de desfolteadores seriales y corruptos.

Somos, después de décadas, el primer gobierno que se hace cargo de esta situación y que tiene un rumbo claro para ser un país realmente próspero y soberano.

La principal inspiración para nuestro reclamo de soberanía es el gran general Julio Argentino Roca, el padre de la Argentina moderna. 

No existe soberanía sin prosperidad económica y como muestra toda la evidencia empírica, no existe prosperidad económica sin libertad económica.

¬ŅQu√© reclamo por la soberan√≠a es posible si la dirigencia de un pa√≠s se dedica a menospreciar y hostigar a sus Fuerzas Armadas?¬†

Convoco al conjunto de la sociedad y a la dirigencia política a que este 2 de abril inauguramos una nueva era de reconciliación con las Fuerzas Armadas que trascienda a este gobierno. 

 Me comprometo a que durante nuestro gobierno podremos tener una hoja de ruta clara para que las Malvinas vuelvan a manos argentinas.

 

El discurso completo de Milei

 

 

Hoy estamos aqu√≠ reunidos a 42 a√Īos del inicio de la Guerra de Malvinas para conmemorar y rendir homenaje a nuestros h√©roes, a los ca√≠dos en combate y a sus familias. El mejor homenaje a los que dieron la vida por nuestro pa√≠s es defender el reclamo inclaudicable por la soberan√≠a argentina sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios mar√≠timos circundantes, pero un reclamo real y sincero, no meras palabras en foros internacionales con nublo impacto en la realidad y que solo le sirven al pol√≠tico de turno para impostar un falso amor por el pa√≠s. Nos hemos cansado de escuchar a lo largo de las √ļltimas d√©cadas pol√≠ticos que se golpean el pecho defendiendo nuestro justo reclamo por las islas, sin que tenga un solo resultado para mostrar despu√©s de todos estos a√Īos.¬†

Para que los reclamos soberanos sean escuchados y respetados, es condici√≥n necesaria primero que el pa√≠s y su dirigencia sea respetada, ya que nadie tomar√≠a en serio el reclamo de desfolteadores seriales, corruptos o dirigentes pol√≠ticos que m√°s que una visi√≥n de pa√≠s lo que defienden es un modelo de negocios. Para que una naci√≥n soberana sea respetada en el concierto de las naciones, hay dos condiciones esenciales que deben darse. Esa naci√≥n debe ser protagonista del comercio internacional y tambi√©n debe contar con fuerzas armadas capaces de defender su territorio frente a cualquiera que intente invadirlo. Nadie escucha ni respeta a un pa√≠s que solo produce pobreza y cuyos pol√≠ticos desprecian a sus propias fuerzas. Argentina, producto de la dirigencia pol√≠tica de las √ļltimas d√©cadas, no ha cumplido con ninguna de las dos condiciones que acaba de se√Īalar. No es coincidencia que poco y nada se haya avanzado en el reclamo por nuestras islas.¬†

Somos, despu√©s de d√©cadas, el primer gobierno que se hace cargo de esta situaci√≥n y que tiene un rumbo claro para ser un pa√≠s realmente pr√≥spero y soberano. No hay que irse muy lejos ni inventar nada que hoy recordamos como la generaci√≥n del 80 que consolid√≥ nuestra soberan√≠a territorial y nos marc√≥ el rumbo para cumplir tama√Īa tarea. De esa generaci√≥n, la principal inspiraci√≥n para nuestro reclamo de soberan√≠a es el gran general Julio Argentino Roca, el padre de la Argentina moderna. De esa generaci√≥n, la principal inspiraci√≥n para nuestro reclamo de soberan√≠a, como dec√≠a, es el gran general Julio Argentina Roca, el padre de la Argentina moderna. √Čl comprendi√≥ como nadie el mandato de una econom√≠a pr√≥spera y de unas fuerzas armadas respetadas como base de una naci√≥n grande. Este 2 de abril, y en homenaje a nuestros veteranos y sus familias, tenemos que retomar su ejemplo.¬†

Argentina es el octavo país más extenso del mundo, tiene soberanía plena sobre nuestro territorio, más de 3,5 millones de kilómetros cuadrados, requiere de una economía pujante y vigorosa, una economía que genere riquezas y oportunidades en cada rincón del país. No existe soberanía sin prosperidad económica y como muestra toda la evidencia empírica, no existe prosperidad económica sin libertad económica. Justamente en materia económica, los presidentes de la llamada generación del 80 no hicieron otra cosa que lo que nosotros proponemos hoy en día, un Estado restringido a sus funciones esenciales y libertad para producir, trabajar, comerciar y circular. Gracias a ellos, Argentina se pobló, hubo orden, progreso y oportunidad a lo largo y ancho de la patria. De ser una tierra de bárbaros, pasamos a ser una tierra de oportunidades para millones de inmigrantes que llegaron para forjar su propio destino. Todas las reformas que impulsamos hoy son para que los argentinos volvamos a ser libres y de esta libertad surge una nación fuerte y próspera, con poder real para reclamar por su soberanía y ser respetada por otras naciones. Pero como demostró el Presidente Roca, la economía por sí sola no alcanza. No hay soberanía, no hay respeto internacional por nuestros intereses si la dirigencia política hace hasta lo imposible para ensuciar el nombre de nuestras Fuerzas Armadas.

En los a√Īos donde se consolid√≥ nuestra soberan√≠a, las Fuerzas Armadas eran valoradas por el conjunto de la dirigencia y por la sociedad. Vestir un uniforme era motivo de enorme orgullo. La pol√≠tica ha querido borrar esto de nuestra memoria colectiva, hostigando y humillando a nuestras fuerzas. Pero ¬Ņqu√© reclamo por la soberan√≠a es posible si la dirigencia de un pa√≠s se dedica a menospreciar y hostigar a sus Fuerzas Armadas? ¬ŅQu√© homenaje a los h√©roes de Malvinas puede hacer sincero si en simult√°neo el Estado financia grupos y organizaciones que no hacen otra cosa que desprestigiar a nuestras Fuerzas? A los h√©roes de Malvinas y a nuestras Fuerzas Armadas les digo, ese tiempo se ha acabado. Ustedes son motivo de orgullo para nuestra naci√≥n y en esta nueva Argentina tendr√°n el respeto que les ha sido largamente negada. Pero, adem√°s, no quiero que el respeto a las Fuerzas Armadas y a los h√©roes de Malvinas sea monopolio de un espacio pol√≠tico, no.¬†

Nuestros militares y veteranos se merecen algo m√°s grande y duradero que eso. Por eso convoco al conjunto de la sociedad y a la dirigencia pol√≠tica a que este 2 de abril inauguramos una nueva era de reconciliaci√≥n con las Fuerzas Armadas que trasciende a este gobierno. Una era que rinda homenaje sincero a sus h√©roes, d√°ndole a las Fuerzas Armadas el lugar, el reconocimiento y el apoyo que se merecen. Una era donde el apoyo a las Fuerzas Armadas venga acompa√Īado de una econom√≠a pr√≥spera y pujante, para que puedan contar con los recursos y las tecnolog√≠as necesarias para defender a nuestra patria con dignidad. Una era donde estemos a la altura del sacrificio de nuestros h√©roes y ca√≠dos, donde ellos puedan ver desde el cielo o la tierra una Argentina pr√≥spera y grande de nuevo. Una era en la que cada argentino, en cada rinc√≥n de nuestro pa√≠s, sienta gratitud frente a aquellos que por vocaci√≥n deciden vestir los uniformes de la patria y enaltecer los colores de nuestra bandera.¬†

El primer paso de esta nueva doctrina lo daremos el 25 de mayo en La Docta, en la provincia de C√≥rdoba, donde firmaremos el Pacto de Mayo, estableciendo las 10 pol√≠ticas de Estado del Nuevo Orden Econ√≥mico Argentino, y para el que quiero extender una invitaci√≥n especial no solo a los miembros del Estado Mayor Conjuntos y las Fuerzas Armadas, sino tambi√©n a las organizaciones de veterano de Malvinas para que sean testigos y estandarte de la nueva Argentina. Para finalizar, quiero reiterar nuestro reclamo inclaudicable por las Islas, y me comprometo a que durante nuestro gobierno podremos tener una hoja de ruta clara para que las Malvinas vuelvan a manos argentinas. A los veteranos, a sus familias y a todos los que visten un uniforme en defensa de la patria, quiero agradecerle su servicio en nombre de todo el pueblo argentino. Que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompa√Īen. Muchas gracias y ¬°Viva la libertad, carajo!

 

A 42 a√Īos de Malvinas, minuto a minuto:

 

09.03

08.59