El gobernador Axel Kicillof se refirió a la morosidad e incumplimiento "sin precedentes" de personas endeudadas, principalmente con billeteras virtuales, en una conferencia de prensa desde la Gobernación en La Plata.

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Para comenzar, antes de formular los anuncios, el mandatario bonaerense trazó un diagnóstico sobre la actual situación. “Uno de cada cinco de personas adultas no puede pagar las deudas que contrajo, es de una gravedad extraordinaria”, señaló. “Hay un crecimiento explosivo en el gobierno de Milei, ya con ese solo dato, se llega a la conclusión de que esta situación de incumplimiento no es un problema entre privados”, dijo.

Y agregó: “Algo pasó que hizo crecer de esta manera el endeudamiento y los incumplimientos y lo que pasó es la política económica de Milei”.

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“Los salarios bajos son una política deliberada de Milei desde el momento en que planteó paritarias cero al comienzo, y no homologar paritarias si superan un número arbitrario que dice el Gobierno", puntualizó.

Asimismo remarcó que si bien es una decisión voluntaria en las personas la de tomar deuda existe una “asimetría”, por eso es necesario que el Estado "regule" y “prevenga”. “No alcanza con decir ‘lo hizo porque quiso’”, afirmó. Kicillof apuntó que las billeteras virtuales sumaron funciones que lo asemejan a un banco pero que hoy tienen “una regulación muchísimo más flexible” por parte de la autoridad.

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El mandatario señaló que la situación genera "angustia y desesperación" en las personas y que esto requiere “una respuesta que tiene que ser nacional”. “Nosotros no podemos incidir en lo que habría que hacer de fondo para aliviar la situación de las familias y no comprometerlas más”, indicó.

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A continuación, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, formuló anuncios y repasó problemáticas detectadas con las billeteras virtuales en el marco de lo que compete al Estado bonaerense:

“Cláusulas abusivas”: de oficio, la provincia notificó a Mercado Libre/Mercado Pago de cláusulas que violaban la Ley de Defensa del Consumidor. La empresa las cambió este mes para todos los usuarios.

“Hay condiciones no explícitas”: se da en el caso del otorgamiento de los préstamos

“Tasas de interés muy diversas, con niveles de hasta 1000%”

“Cuando una familia entra en mora, hay denuncias de acoso y hostigamiento por parte de los prestadores a familiares”

Solamente en el primer semestre de este año la Dirección de Defensa del Consumidor recibió 240 denuncias contra fintech por incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor por acoso y hostigamiento, y falta de información. Se abrieron acciones de oficio.

“No hay información clara cuáles son todos los criterios que se utilizan para que los tomadores de créditos enfrenten estas condiciones crediticias”

“A partir de este momento vamos a empezar a cursar a las empresas involucradas para que presenten sus descargos”

“Las multas en caso de demostrarse estas violaciones a la normativa son de hasta $1.883 millones”