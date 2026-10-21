La Cámara de Diputados inició este miércoles una extensa sesión en la que el oficialismo buscará aprobar cambios al régimen de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluyen la ratificación de la Ley de Tierras. También se debatirán iniciativas vinculadas con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar.

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El Gobierno consiguió quórum con el acompañamiento de legisladores del PRO, la UCR y bloques provinciales que responden a distintos gobernadores. Según lo previsto en la reunión de Labor Parlamentaria, el debate podría superar las 17 horas.

Foto: @vickyurruspuru

La agenda incluye además proyectos sobre vandalismo rural y trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, una iniciativa impulsada tras la contaminación con fentanilo.

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Durante el comienzo de la sesión, la oposición no logró incorporar al temario otros proyectos, entre ellos la renovación de la emergencia pediátrica del Hospital Garrahan y la declaración de la emergencia para las pequeñas y medianas empresas.

Foto: @vickyurruspuru

Tampoco prosperó el pedido del diputado radical Pablo Juliano para tratar la denominada Ley Segovia, que propone modificar el Código Penal en relación con la prescripción de delitos de abuso sexual y trata de personas contra niños y adolescentes cuando los acusados permanecen prófugos o en rebeldía.

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Seguí el debate en vivo y las novedades de una sesión clave en el Congreso.