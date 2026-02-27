El Senado de la Nación Argentina debate este viernes la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil, en una jornada clave para el oficialismo a pocos días del discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente Javier Milei, previsto para el 1° de marzo.

Ads

La sesión fue convocada para las 11.00 en el marco de las extraordinarias y el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para convertir en ley ambos proyectos, que ya tuvieron tratamiento previo en Diputados.

En paralelo, organizaciones sociales, sindicales y agrupaciones políticas se movilizan en las inmediaciones del Congreso. El Gobierno dispuso un fuerte operativo de seguridad ante la posibilidad de cortes y manifestaciones.

Ads

El Gobierno apuesta a cerrar las sesiones extraordinarias con la sanción de ambas normas para exhibirlas como un logro político en la apertura formal del período ordinario. La jornada promete tensión tanto dentro como fuera del recinto.

📌 Reforma Laboral

El proyecto de flexibilización laboral vuelve en segunda revisión. El Senado deberá definir si acepta los cambios introducidos por Diputados —entre ellos, el punto vinculado a las licencias médicas— o si insiste con la redacción original aprobada por la Cámara Alta semanas atrás.

Ads

La iniciativa ya había obtenido 42 votos a favor y 30 en contra en su paso anterior por el Senado.

📌 Régimen Penal Juvenil

La propuesta establece modificaciones en el sistema penal para menores y fue aprobada en Diputados hace dos semanas con 149 votos afirmativos y 100 negativos. Ahora, el oficialismo busca su sanción definitiva.

🕒 Minuto a minuto

10:36 | Bullrich negó nuevos cambios en licencias médicas

La senadora Patricia Bullrich negó que el oficialismo vaya a insistir con cambios en el régimen de licencias médicas dentro de la Reforma Laboral y rechazó versiones sobre modificaciones en casos de enfermedades o accidentes inculpables.

Ads

07:46 | Corte en la avenida 9 de Julio

Fue a la altura del Obelisco, en rechazo a la Reforma Laboral.

7.40 | Corte en Panamericana contra la reforma laboral

07:08 | La CGT analiza medidas

La CGT analiza medidas tras la eventual aprobación de la ley.