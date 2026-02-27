🔴 EN VIVO | El Senado debate la Reforma Laboral y la Ley Penal Juvenil: minuto a minuto desde el Congreso
La Cámara Alta busca convertir en ley dos proyectos clave para el Gobierno antes de la apertura de sesiones ordinarias. La sesión está copnvocada para las 11.00 y hay protestas en las afueras.
El Senado de la Nación Argentina debate este viernes la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil, en una jornada clave para el oficialismo a pocos días del discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente Javier Milei, previsto para el 1° de marzo.
La sesión fue convocada para las 11.00 en el marco de las extraordinarias y el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para convertir en ley ambos proyectos, que ya tuvieron tratamiento previo en Diputados.
En paralelo, organizaciones sociales, sindicales y agrupaciones políticas se movilizan en las inmediaciones del Congreso. El Gobierno dispuso un fuerte operativo de seguridad ante la posibilidad de cortes y manifestaciones.
El Gobierno apuesta a cerrar las sesiones extraordinarias con la sanción de ambas normas para exhibirlas como un logro político en la apertura formal del período ordinario. La jornada promete tensión tanto dentro como fuera del recinto.
📌 Reforma Laboral
El proyecto de flexibilización laboral vuelve en segunda revisión. El Senado deberá definir si acepta los cambios introducidos por Diputados —entre ellos, el punto vinculado a las licencias médicas— o si insiste con la redacción original aprobada por la Cámara Alta semanas atrás.
La iniciativa ya había obtenido 42 votos a favor y 30 en contra en su paso anterior por el Senado.
📌 Régimen Penal Juvenil
La propuesta establece modificaciones en el sistema penal para menores y fue aprobada en Diputados hace dos semanas con 149 votos afirmativos y 100 negativos. Ahora, el oficialismo busca su sanción definitiva.
🕒 Minuto a minuto
10:36 | Bullrich negó nuevos cambios en licencias médicas
La senadora Patricia Bullrich negó que el oficialismo vaya a insistir con cambios en el régimen de licencias médicas dentro de la Reforma Laboral y rechazó versiones sobre modificaciones en casos de enfermedades o accidentes inculpables.
07:46 | Corte en la avenida 9 de Julio
Fue a la altura del Obelisco, en rechazo a la Reforma Laboral.
07:08 | La CGT analiza medidas
La CGT analiza medidas tras la eventual aprobación de la ley.
