El Gobernador bonaerense Axel Kicillof encabeza el acto tan caro a la identidad del peronismo en la ciudad de Berisso, bajo la consigna "Lealtad al pueblo. La patria no se vende".

El encuentro tiene como único orador al mandatario provincial, que busca erigirse como principal figura de la oposición.

"Este jueves nos encontramos en Berisso para recordar la gesta histórica que nos enseñó que la lealtad es con el pueblo y la Patria no se vende. ¡Nos vemos en el kilómetro 0 del peronismo!", escribió Kicillof.

Por su lado, la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió con estudiantes de la Universidad de Avellaneda, en una actividad no informada. Cabe recordar que se rumoreó sobre una reunión con Kicillof, justo en los días previos al cierre de listas para la interna del Partido Justicialista nacional donde la ex mandataria se enfrentaría a Ricardo Quintela.

Por último, también el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, otro de los referentes del universo peronista con su partido Principios y Valores, tenía un acto propio.