Este miércoles, el jefe de Gabinete Manuel Adorni presenta su primer informe de gestión ante el Congreso de la Nación, en una jornada que concentra la atención política de la semana. La exposición está prevista para las 10.30 en la Cámara de Diputados y podrá seguirse en vivo a través de la transmisión oficial y plataformas digitales del Congreso.

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El funcionario llega al recinto en un contexto atravesado por investigaciones sobre su patrimonio, luego de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que lo mantuvieron en el centro del debate durante las últimas semanas.

A pesar de ese escenario, el Gobierno nacional buscará mostrar respaldo político. Está prevista la presencia del presidente Javier Milei, junto a su hermana Karina Milei, integrantes del Gabinete y más de un centenar de invitados.

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La presentación marca un paso institucional clave: es la primera vez que Adorni cumple con la obligación de rendir cuentas ante el Congreso desde que asumió como jefe de Gabinete.

Qué se espera del informe

El informe de gestión es una instancia en la que el jefe de Gabinete detalla las principales políticas del Ejecutivo y responde preguntas de los legisladores. En este caso, se espera que Adorni haga foco en el rumbo económico del Gobierno, el ajuste del gasto público y las medidas de desregulación impulsadas por la administración de Milei.

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Al mismo tiempo, no se descarta que parte del debate gire en torno a las denuncias que pesan sobre el funcionario, lo que podría tensar el clima dentro del recinto.

Minuto a minuto:

8.45 | ADORNI LLEGÓ TEMPRANO Y CUSTODIADO

8.49 | SEBASTIÁN GALMARINI, "SIN EXPECTATIVAS"

23.47 | LILITA, IRÓNICA CON ADORNI