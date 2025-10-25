🔴 En vivo: novedades minuto a minuto del temporal que ya dejó inundaciones, destrozos y evacuados en toda la Provincia
Además de los anegamientos en el Conurbano, las fuertes lluvias provocan desbordes de ríos en Arrecifes y Pergamino, voladuras de techos en Junín y Bragado, cortes de luz y evacuaciones. En Capital Federal, falleció un taxista en plena General Paz.
El temporal que comenzó en la madrugada de este sábado mantiene en alerta a toda la Provincia de Buenos Aires: Arrecifes y Pergamino reportan desbordes de ríos y evacuaciones de familias, Junín y Bragado sufren voladuras de techos, caída de árboles y barrios sin luz, mientras que en Salto, Berisso y otros municipios vecinos los equipos de Defensa Civil monitorean calles anegadas y zonas de riesgo. En la Ciudad de Buenos Aires, un taxista de 60 años murió tras descompensarse mientras circulaba por la colectora de la General Paz, en plena inundación. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas naranjas por lluvias intensas y amarillas por vientos fuertes, y las autoridades provinciales recomiendan extremar precauciones, evitar circular por áreas inundadas y seguir las actualizaciones minuto a minuto a través de canales oficiales.
