El temporal que comenzó en la madrugada de este sábado mantiene en alerta a toda la Provincia de Buenos Aires: Arrecifes y Pergamino reportan desbordes de ríos y evacuaciones de familias, Junín y Bragado sufren voladuras de techos, caída de árboles y barrios sin luz, mientras que en Salto, Berisso y otros municipios vecinos los equipos de Defensa Civil monitorean calles anegadas y zonas de riesgo. En la Ciudad de Buenos Aires, un taxista de 60 años murió tras descompensarse mientras circulaba por la colectora de la General Paz, en plena inundación. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas naranjas por lluvias intensas y amarillas por vientos fuertes, y las autoridades provinciales recomiendan extremar precauciones, evitar circular por áreas inundadas y seguir las actualizaciones minuto a minuto a través de canales oficiales.

Minuto a minuto:

En San Martin ⛈️ Calles anegadas, cortes de luz y alerta naranja por el temporal en el #AMBA pic.twitter.com/zLEmnGl6w4 — Central De Noticias (@CtralDeNoticias) October 25, 2025

Temporal y anegamientos en municipios del Conurbano ⛈️



🔴Las lluvias no dieron tregua, más las falta de obras lograron esto, un colapso en distintas zonas



🌧️Cayeron más de 100 mm de agua , y municipios como San Martin y otros fueron los más afectados pic.twitter.com/uOCkcXwv8P — INFORBANO (@Inforbanodiario) October 25, 2025

Temporal en la Ciudad: se descompensó un taxista de 60 años y murió en las inundaciones



📲 #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/PIHWiPGhZ2 — C5N (@C5N) October 25, 2025

