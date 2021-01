"Todo el directorio del Enacom en conjunto con el poder ejecutivo y legislativo estamos trabajando fuertemente para revertir esta situación, en un momento en el que el usuario más nos necesita porque la pandemia aún no ha terminado. Serán sancionadas las empresas que no devuelvan lo que cobraron de más", manifestó Claudio Ambrosini, titular del Ente.

Días atrás, desde el propio organismo se comunicó que quienes habían recibido una factura de los servicios antes mencionados con un aumento superior al 5%, en la boleta con vencimiento en febrero, cada prestadora estaba obligada a hacer un reintegro del excedente en la siguiente facturación. "Pero hemos recibido a través de nuestras delegaciones, denuncias de usuarios de todo el país remarcando la negativa por parte de algunas empresas, y por eso inmediatamente trabajamos para que se cumpla la ley porque el usuario tiene que saber que estamos aquí para defender sus derechos", indicó Javier Forlenza, director nacional de Usuarios y Delegaciones.

Durante el mediodía de este martes, todos los delegados del Enacom en cada provincia de la Argentina, junto a sus máximas autoridades, participaron de un conversatorio virtual en el que se dio cuenta de esta situación y de la importancia de difundir la postura del organismo.

"El estado tiene los recursos administrativos y legales para defender al usuario, porque las reglas están para cumplirlas y aquí hay una ley en vigencia. Apelo a que las compañías tomen conciencia y cumplan con sus obligaciones. Y si con las multas no es suficiente, se avanzará con otro tipo de sanciones como trabas para evitar que se presenten en procesos licitatorios de espectro, determinar zonas donde no puedan trabajar u otras opciones a las que preferimos no tener que llegar siendo que aquí solo estamos pidiendo que se cumpla lo acordado", destacó Ambrosini.