Un confuso y violento episodio ocurrido en Mar del Plata es investigado por la Justicia luego de que un hombre resultara herido de un disparo mientras se asomaba por la ventanilla de un auto en el que su pareja mantenía un encuentro sexual con otro sujeto. El hecho ocurrió en inmediaciones de la avenida Champagnat y la calle Rodríguez Peña y derivó en un operativo policial para dar con el autor del disparo, que se dio a la fuga.

Según la reconstrucción de los hechos a la que accedió el medio local 0223, todo se desencadenó en cuestión de segundos: el conductor de un vehículo había detenido su marcha y pactado con una mujer mantener un servicio sexual dentro del rodado cuando un tercero se acercó de manera inesperada al lugar.

Forcejeo, disparo y fuga

De acuerdo a la información policial, mientras la pareja se encontraba dentro del auto, un hombre se asomó por una de las ventanillas, lo que generó un clima de tensión y un forcejeo. En ese contexto, la mujer descendió del vehículo y, casi de inmediato, el conductor extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo.

“La dinámica del hecho hace suponer que el conductor pensó que iba a ser asaltado y reaccionó tras unos momentos de confusión en los que no dejaba bajar a la mujer”, indicaron fuentes consultadas por 0223. El proyectil impactó en la cadera del hombre que se había acercado al vehículo, quien luego fue asistido de urgencia.

Tras efectuar el disparo, el agresor se retiró rápidamente del lugar y hasta el momento permanece prófugo.

El herido y los antecedentes

El hombre herido, de alrededor de 30 años, fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió atención médica. Según las autoridades, se trata de una persona en situación de calle que registra antecedentes penales desde el año 2020 por delitos como encubrimiento, robo y tentativa de robo.

La mujer, que también fue identificada en el hospital, cuenta con actuaciones previas por infracciones a la ley de violencia familiar, lesiones y delitos contra la propiedad.

Investigación en curso

Personal de la Comisaría 4ª de Mar del Plata intervino en el caso y realizó las actuaciones correspondientes, que fueron remitidas a la fiscalía en turno a cargo de Alejandro Pelegrinelli. La causa fue caratulada como abuso de armas y lesiones.

En paralelo, los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona de Champagnat y Rodríguez Peña para intentar identificar el vehículo y dar con el conductor que efectuó el disparo y se dio a la fuga, señalaron fuentes policiales al medio 0223.