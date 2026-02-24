Enduro del Verano 2026 en Villa Gesell: tragedia, picadas y los videos que muestran el descontrol
Un motociclista murió tras caer en un médano. Hubo detenciones por maniobras temerarias y escenas de violencia. La fiesta del off-road quedó atravesada por la polémica.
La 31° edición del Enduro del Verano volvió a convocar a miles de personas en los médanos de Villa Gesell, pero este año el espectáculo deportivo quedó opacado por una serie de incidentes que encendieron la alarma y reabrieron el debate sobre la seguridad en la arena.
Una muerte que conmocionó el fin de semana
El hecho más grave ocurrió cuando un hombre de 28 años murió tras caer con su moto en un médano. Según se informó, la víctima —identificada como Andrés Alberto Alemán, oriundo de Ensenada— circulaba por una zona de dunas cuando se encontró con un desnivel abrupto y perdió el control. Fue asistido en el lugar y trasladado al hospital local, pero ingresó sin vida.
De acuerdo a los reportes oficiales, no formaba parte de la competencia profesional. El caso generó fuerte repercusión y volvió a poner en discusión los controles en sectores donde conviven competencia oficial, circulación recreativa y gran cantidad de público.
Picadas, detenciones y videos virales
En paralelo, se viralizaron imágenes de maniobras temerarias en los médanos. Un joven de 24 años fue detenido luego de ser filmado conduciendo una camioneta 4x4 entre motos y cuatriciclos, realizando presuntas picadas en una zona con gran presencia de personas. La Policía secuestró el vehículo y avanzó con actuaciones por conducción peligrosa.
También circularon en redes escenas de enfrentamientos y situaciones de desorden protagonizadas por conductores de vehículos todoterreno, lo que alimentó críticas de vecinos y turistas sobre el nivel de control en las zonas aledañas al circuito.
Los incidentes volvieron a instalar una pregunta que se repite cada verano: cómo equilibrar un evento multitudinario, que combina deporte extremo y turismo masivo, con medidas de prevención efectivas en un terreno complejo como los médanos.
Lo deportivo: nivel internacional y miles de espectadores
Más allá de los hechos que generaron polémica, en lo estrictamente deportivo el evento volvió a mostrar un alto nivel competitivo. El belga Cyril Genot se consagró ganador en la categoría principal de motos, mientras que el argentino Santiago Caliendo se impuso en cuatriciclos (ATV).
La competencia reunió a más de mil pilotos y a una multitud estimada en más de cien mil personas a lo largo del fin de semana, consolidándose como uno de los eventos más convocantes del verano.
