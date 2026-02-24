La 31° edición del Enduro del Verano volvió a convocar a miles de personas en los médanos de Villa Gesell, pero este año el espectáculo deportivo quedó opacado por una serie de incidentes que encendieron la alarma y reabrieron el debate sobre la seguridad en la arena.

Una muerte que conmocionó el fin de semana

El hecho más grave ocurrió cuando un hombre de 28 años murió tras caer con su moto en un médano. Según se informó, la víctima —identificada como Andrés Alberto Alemán, oriundo de Ensenada— circulaba por una zona de dunas cuando se encontró con un desnivel abrupto y perdió el control. Fue asistido en el lugar y trasladado al hospital local, pero ingresó sin vida.

De acuerdo a los reportes oficiales, no formaba parte de la competencia profesional. El caso generó fuerte repercusión y volvió a poner en discusión los controles en sectores donde conviven competencia oficial, circulación recreativa y gran cantidad de público.

Picadas, detenciones y videos virales

En paralelo, se viralizaron imágenes de maniobras temerarias en los médanos. Un joven de 24 años fue detenido luego de ser filmado conduciendo una camioneta 4x4 entre motos y cuatriciclos, realizando presuntas picadas en una zona con gran presencia de personas. La Policía secuestró el vehículo y avanzó con actuaciones por conducción peligrosa.

También circularon en redes escenas de enfrentamientos y situaciones de desorden protagonizadas por conductores de vehículos todoterreno, lo que alimentó críticas de vecinos y turistas sobre el nivel de control en las zonas aledañas al circuito.

Los incidentes volvieron a instalar una pregunta que se repite cada verano: cómo equilibrar un evento multitudinario, que combina deporte extremo y turismo masivo, con medidas de prevención efectivas en un terreno complejo como los médanos.

⚠️ Imprudencia en impactante accidente en Villa Gesell: el motociclista salió despedido al menos 10 metros



📲 Por @C5N y en https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/CeEkUQbI7f — C5N (@C5N) February 24, 2026

Detuvieron al conductor y secuestraron una Amarok que circuló peligrosamente en Villa Gesell. pic.twitter.com/m5lemAnrKS — Real Time (@RealTimeRating) February 23, 2026

Me hice un café tan negro que se fue al enduro de verano en Villa Gesell pic.twitter.com/0DRepffqbT — Abogadodijo (@AbogadoDijo) February 23, 2026

Che donde anda el intendente de Villa Gesell? Vacacionando en pinamar??😂💀 https://t.co/UmCKlppF66 pic.twitter.com/7VZY08PQhn — esquizoetigre (@elhijuetigre) February 22, 2026

“Enduro”:

Porque casi termina en tragedia en Villa Gesell pic.twitter.com/dgaRiU2lWi — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) February 23, 2026

Villa Gesell. Les chupa un huevo la vida y van cuatro personas arriba de un cuatriciclo haciendo pelotudeces. Tienen que ir presas pic.twitter.com/czYUR2kxPf — Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) February 23, 2026

VILLA GESELL: una joven lucha por su vida tras sufrir un siniestro en un cuatriciclo



Tras el siniestro de Bastian, estos vehículos fueron prohibidos en La Frontera, Pinamar, sin embargo, esto no resolvió el problema sino que se trasladó a otras localidades balnearias. pic.twitter.com/7EjTD2DLBG — Belén Corvalán (@belpoliciales) February 18, 2026

Villa Gesell haciendo honor al nombre: en 'la villa' corren picadas con máscaras en vez de cascos. Amaroks con bengalas contra cuatriciclos y el municipio promocionando el descontrol. Intendente kuka, no busquen más explicaciones 🇦🇷💀 pic.twitter.com/yVdWeQ1Pk9 — Abogadodijo (@AbogadoDijo) February 23, 2026

MÁS IMÁGENES DEL EDV (ENVIDIA DE VERANO) TOYOTÍES VS AMAROKÍES EN BATALLA TOTAL. NO LOGRO VER SI TIENE UN CUCHILLO EL TOYOTÍ, PERO LA AMAROK SE QUEDÓ SIN PUERTA 100% SEGURO pic.twitter.com/E1VYsyGOub — Boludos con Amarok (@BoludoscnAmarok) February 23, 2026

Un tipo estaban andando en moto por la playa

el guardavidas le aplico la del red dead redemption 2

Y la gente casi lo lincha pic.twitter.com/2wQ352s8L8 — ElBuni (@therealbuni) February 23, 2026

Lo deportivo: nivel internacional y miles de espectadores

Más allá de los hechos que generaron polémica, en lo estrictamente deportivo el evento volvió a mostrar un alto nivel competitivo. El belga Cyril Genot se consagró ganador en la categoría principal de motos, mientras que el argentino Santiago Caliendo se impuso en cuatriciclos (ATV).

La competencia reunió a más de mil pilotos y a una multitud estimada en más de cien mil personas a lo largo del fin de semana, consolidándose como uno de los eventos más convocantes del verano.