Este miércoles al mediodía, enfermeras del Hospital Municipal "Dr. Miguel L. Capredoni" se concentraron frente a la municipalidad de Bolívar y decidieron pasar la noche en un acampe pacífico, en reclamo de una recomposición salarial. La protesta se dio luego de que sus pedidos por duplicar el salario básico, que hoy ronda los $340.000, no fueran atendidos.

Una delegación del grupo fue recibida nuevamente por los secretarios de Gobierno y Hacienda, Beorlegui y Erreca, y la directora de Recursos Humanos, Lorena Gallego, con mediación de ATRAMUBO. Durante el encuentro, las enfermeras solicitaron una bonificación mensual de $500.000, mientras las autoridades prometieron analizar la propuesta y acercar una respuesta en el transcurso de este jueves.

El acampe contó con la solidaridad de vecinos, quienes acercaron carpas, gazebo y alimentos, además del acompañamiento de la Policía local, según indicaron fuentes del sector al medio local La Mañana. "El reclamo que estamos realizando es a favor de los 82/83 enfermeros municipalizados", afirmaron.

El conflicto salarial de las enfermeras se inició días atrás y se intensificó este martes, cuando realizaron una movilización desde el hospital hasta el Centro Cívico, cortando parcialmente la avenida San Martín. Allí exigieron duplicar el salario básico y fueron escuchados cánticos dirigidos al intendente Marcos Pisano.

Las trabajadoras advirtieron que, de no haber avances en la negociación, podrían continuar con nuevas acciones de protesta hasta lograr una respuesta concreta de la municipalidad de Bolívar.

