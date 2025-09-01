El personal de enfermería del Hospital Miguel Capredoni de Bolívar protagonizó este lunes una manifestación que recorrió una de las avenidas principales hasta llegar al municipio, donde exigieron ser atendidos por el intendente Marcos Pisano tras semanas de reclamos.

Desde hace dos meses, el equipo limita sus actividades exigiendo un salario digno: hoy perciben un básico de $340.000. La propuesta oficial de un aumento del 7,5 %, que equivale a solo $25.500, fue considerada “indignante”:

“¿Qué hago con $25.500 de aumento, cuando la luz nos viene $90.000 y un alquiler $350.000?” se preguntaron las enfermeras.

Las trabajadoras advirtieron que muchas compañeras ya renunciaron por mejores salarios fuera del hospital, lo que agravó la carga laboral para las que se quedaron: “Hace dos meses sufrimos bajas, se fueron porque afuera tenían un mejor sueldo, hoy están en otra labor y no ejerciendo su profesión”.

Tras un encuentro con autoridades, incluida la Secretaría de Salud, Recursos Humanos y el Secretario de Gobierno, las enfermeras quedaron insatisfechas. “Si esto no tiene una solución, vamos a parar el Hospital”, advirtieron.

En ese sentido, ya se suspendieron algunas cirugías programadas, aunque no de urgencia, y advierten que un paro de enfermería afectaría gravemente al funcionamiento del centro: “En enfermería somos el eslabón principal en la cadena hospitalaria, si paramos, el hospital no funciona”.

El reclamo exige un aumento del 100 % en el sueldo básico lo que llevaría el salario a aproximadamente $700.000. Rechazan el acompañamiento del sindicato y prefieren definir su lucha desde la unidad del sector de enfermería: “Solo enfermería, enfermería unida. Ningún sindicato. Esto es una lucha personal de enfermería”.