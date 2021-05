En diálogo con LaNoticia1.com, Tamara Pedraza, enfermera de la UNLaM, explicó que al recibirse, comenzaron el título en trámite. “Cuando comenzamos la carrera teníamos un plan de estudio y a mitad de la carrera nos lo cambiaron uno nuevo porque nos agregaron materias y carga horaria”, relató.

“No nos quedaba otra más que aceptar porque no nos daban otra opción de continuar el viejo plan”, aclaró la enfermera.

El problema llegó al momento de tramitar el título. “Primero por la pandemia nos decían que no se estaban subiendo los papeles a la página porque se necesitaba tener una red particular para que se puedan mandar esos papeles de la universidad al ministerio, que no se podía hacer desde home office”.

“Tuvimos paciencia durante todo el año y más o menos en diciembre, enero se arrancó de vuelta el trabajo presencial y empezaron a salir títulos. El problema es que enfermería no salía, inclusive fuimos presencialmente a hacer prácticas y seguiamos con el mismo problema”, continuó.

Las enfermeras tuvieron cuatro reuniones con la coordinadora de la carrera, la última fue a principio de marzo ¿La respuesta? Que el problema era que faltaba una firma del Ministerio de Educación y que sin esa firma no se podía tramitar.

“Cada vez que hablamos siempre tiene una respuesta diferente, nos dijeron que mandemos carta, hicimos cartas nos organizamos para hacer un excel de cuándo nos recibimos, pero todo sigue igual”, lamentó Pedraza.

Al día de la fecha continúan en la misma situación y la joven advirtió: “Como solo tenemos titulo en tramite no podemos trabajar, necesitamos tener una matrícula y para eso un título, nuestro enojo mas grande es que no nos dan una solución es de la universidad, primero era la pandemi,después el sistema, después que por ahí faltaban papeles, llevamos todos nuestros papelitos de vuelta, DNI, fotocopia de DNI del secundario, fotocopia del apto físico un montón de papeles”.

“Todas las personas que se recibieron con el plan nuevo desde 2019 no se están recibiendo, las que se recibieron hasta el día de hoy fue con el plan viejo. La carrera pareciera no estar habilitada para poder dar los títulos”, sumó.

Un problema parecido se encuentran transitando los profesionales de medicina, psicologia de la UBA: Son 400 profesionales que tienen el título y reclaman la habilitación para matricularse y ejercer.

Por último, la joven enfermera pidió por matriculas provisorias. “El año pasado se hacían matriculas provisorias para los profesionales con titulo en tramite para que puedan trabajar matrículas provinciales provisorias”.