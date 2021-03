Enio García es epidemiólogo y sanitarista. Si bien se mostró optimista por el hecho de tener controlado el sistema de salud, advirtió por el aumento de casos en las últimas semanas. La llegada de nuevas cepas al país ya es una realidad y el retraso en el proceso de vacunación reconocido por el mismo presidente de la Nación alerta a la población a un año del comienzo de la cuarentena.

¿Cómo definiría la situación sanitaria actual en el país?

Yo creo que cuando uno mira la situación sanitaria la mira desde varias perspectivas en términos de casos. Nosotros venimos con un aumento de casos lento en las últimas semanas pero aumento al final. La semana pasada tuvimos un aumento un poco más acelerado respecto a la semana anterior lo que nos indica que nosotros estamos empezando a presenciar lo que podríamos llamar la segunda ola en la región, vemos lo que está pasando en los otros países, pero en la Argentina empezando tenemos la provincia de Buenos Aires una media de 3 mil casos por día que es bastante elevada, pero todavía tenemos controlado el tema del sistema de salud que es otro indicador importante para averiguar. No tenemos el sistema de salud bajo riesgo de colapso y eso nos da cierta tranquilidad más aún si comparamos con otro países de la región que tiene un aumento fuerte de caos y además algunos países como Paraguay, Brasil ya tienen el sistema colapsado, en Chile les queda un poco de resto pero esta en una situación complicada en términos de saturación del sistema. Se puede decir que estamos bien si lo miramos en contexto, pero es una situación preocupante también y ya tenemos que empezar a pensar cómo ir conteniendo el aumento de casos para mantener esa situación sanitaria estable.

En este contexto sanitario en los países limítrofes ¿Cómo ve la situación de las fronteras?

Es preocupante, no solo por la cuestión de que los contagios están muy elevados en los países vecinos, sino que también la presencia de esas nuevas variantes como la Manaos que parecería, por lo que indican los investigadores fundamentalmente en Brasil, que es una cepa más contagiosa, que tiene capacidad de producir más casos en un menor lapso de tiempo y eso es preocupante, es una variante nueva que se podría producir en el país. De hecho tenemos hallazgos de personas que vinieron de otros países, fundamentalmente Brasil, con esa variante nueva. El tema es que ya la tenemos acá y habría que ver si no es la variable predominante, parecería que todavía no, no hay una circulación comunitaria porque los casos que encontramos tienen vínculo directo con viajeros, así que poder controlar la frontera, es algo que todavía tiene sentido y puede tener un efecto beneficioso.

¿Considera que la Argentina está preparada para la llegada de la “Segunda ola”?

Ya podemos hablar de que estamos entrando en la segunda ola. Estamos más preparados, en la provincia de Buenos Aires. En términos de testeos cuando empezó la pandemia, nosotros teníamos seis laboratorios y entre esos seis podíamos hacer 400 testeos por dia, no en cada uno, 400 sumando la capacidad de esos seis, ahora nosotros tenemos cerca de 80 laboratorios con la capacidad entre todos ellos de hacer 20 mil testeos por día, aumentamos bastante la capacidad de la Provincia. Para dar un ejemplo, obviamente el periodo de cuarentena fue un periodo donde avanzamos mucho en el trabajo, no dio el tiempo para ampliar y despues seguimos trabajando, en términos de camas de terapia intensiva, de respiradores, casi que triplicamos la cantidad que teníamos, eso nos pone en términos de estructura en una situación favorable para enfrentar esa segunda ola. Con la situación que teníamos cuando llegaron los primeros casos en Argentina que se decidió hacer esa cuarentena más estricta, que si no hubiéramos tenido esa instancia con la estructura que agarramos la gestión de la Provincia, seguramente hubiéramos colapsado en poquísimas semanas.

Llegó un nuevo lotes de vacunas al país ¿Como es la logística desde que llegan las dosis al país hasta que se reparte en cada municipio de la Provincia?

Venimos trabajando desde el año pasado. La decisión que tomamos fue trabajar la logística con el Correo Argentino, porque ya venían de experiencias, de hecho antes de asumir la gestión anterior trabajaba la logística de entrega de vacunas con el correo. Tuvimos la experiencia el año pasado de trabajar la campaña antigripal con el correo, funcionó bastante bien entonces tuvimos varias reuniones con ellos el año pasado para ver cómo podríamos hacer la distribución de las vacunas contra el Covid que tenían que llegar más rápido, el abastecimiento más constante, porque imaginate que son más vacunas, el tiempo para vacunar es menor, estuvimos reuniéndonos con ellos y ellos plantearon que podían ampliar su estructura para cumplir con la demanda de la provincia y la verdad que asi fue. No tenemos un problema de logística, siempre en el comienzo de un proceso así hay una curva de aprendizaje, pero creo que el haber empezado la campaña en diciembre, aun con pocas dosis, generó esa curva de aprendizaje y hoy tenemos una logística que funciona muy bien. La vacuna llega a la provincia, el circuito lo establece la Nación y una vez que llega aca ya esta todo muy aceitado para ir a los puntos de vacunación que tenemos.

¿Se presenta alguna dificultad en los puntos de vacunación?

Siempre se presentan porque el territorio de la provincia es muy diverso, muy heterogéneo. En el comienzo de la campaña habíamos planteado vacunar en las escuelas porque habíamos proyectado vacunar a toda la población de riesgo de enero a marzo, como tuvimos el problema de provisión de vacunas, esa cuestión de la provisión global que los países de medianos y bajos ingresos fueron afectados, es un contexto global complicado que nos afectó también. Esa proyección que habíamos hecho de vacunar a 6 millones de habitantes no se cumplió y tuvimos que cambiar la estrategia, tuvimos que salir a las escuelas porque empezaban las clases presenciales y eran otros puntos. Hay ,municipios que se pusieron más las pilas y trabajan más codo a codo con nosotros ampliando los puntos de vacunación, mientras otros municipios por ahi todavia no y tenemos menos puntos de vacunación.

Otro punto es la asistencia, tenemos cerca de un 8% de la asistencia de la gente que tiene turno esa es otra cosa que estamos trabajando para mejorar. Yo creo que en términos generales anda bien la campaña. Son ajustes que pasan en cualquier proceso tan grande como este donde además hay una diversidad de actores involucrados que nunca sale exactamente cómo planificaste, un margen de error hay.

¿Qué balance hace de la vuelta a clases?

Por ahora no tuvimos un problema mayor, no vemos concretamente que el regreso a la presencialidad haya generado alguna cuestión epidemiológica distinta. Una de las cosa que estamos estudiando es qué actividades están aumentando más la circulación de las personas y el aumento de casos, estamos evaluando todavía para armar una especie de botonera y en función de esa botonera ir viendo a la medida que van aumentando los casos que boton apretar ¿Es cortar el tema de las clases presenciales? ¿Es reforzar protocolos, por ejemplo, en supermercados? ¿Transporte público? Son cuestiones que estamos evaluando para que el gobernador tenga las opciones claras de cuándo hay que tomar decisiones de restricciones de movilidad, cuáles serían las decisiones que tendrían más impacto en la situación epidemiológica

¿Se están evaluando posibles restricciones?

Siempre está en el menú de opciones eso. Sabemos que el virus viaja con la gente, no está en el aire el virus, el virus va a estar disponible para contagiar a la gente en ambientes cerrados, donde es más difícil de controlar la ventilación natural, donde la gente por ahí no está usando los elementos como tapaboca, barbijo. Si nosotros, de alguna manera, vemos que la situación epidemiológica empeze a poner en riesgo la vida de la gente, el sistema de salud, el colapso, obviamente hay que tomar decisiones de cortar la circulación del virus. No hay cómo cortar la circulación o disminuir la circulación del virus sin disminuir la circulación de las personas, entonces hay que ir viendo por la experienci que tenemos cuáles son las actividades que generan circulación de personas y tienen más impacto en términos epidemiológicos. Estamos estudiando para poder ofrecer ese menú de opciones con ese agregado de la experiencia que tuvimos el año pasado.