Axel Kicillof encabezó la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°8 en el municipio de Ensenada.

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En ese marco, Kicillof afirmó: “Se puede hablar mucho de educación, pero si no hay un Estado que invierta, construya nuevos edificios y genere mejores condiciones para los estudiantes como hacemos en la Provincia, todo queda en el marketing y el discurso”. “Mientras sufrimos un torniquete por parte del Gobierno nacional que nos quita recursos, redoblamos los esfuerzos porque, como marca la historia de nuestro país, la escuela es un espacio que genera igualdad de oportunidades y forja nuestra identidad”, agregó.

Allí estuvo junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el intendente local, Mario Secco; y la directora de la institución, Analía Roio.

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“Que Javier Milei no esté de acuerdo con la educación pública no es solo un problema ideológico, es también algo concreto: cortó el Fondo Nacional de Incentivo Docente, paralizó la construcción de escuelas e interrumpió la distribución de computadoras y libros”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Por eso inaugurar un nuevo edificio en Ensenada, el número 311 en la Provincia, es aún más relevante: vamos a seguir trabajando por una educación pública de calidad y construyendo un mejor futuro para los pibes y pibas bonaerenses”.

A partir de una inversión de $3.647 millones, la obra permitirá que la secundaria cuente con edificio propio tras haber compartido instalaciones con la Escuela Primaria Nº1 durante más de 15 años. La institución posee 12 aulas distribuidas en dos plantas, biblioteca, SUM, sector de estudio y centro de estudiantes, buffet y patio.

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Por su parte, Terigi remarcó: “Nuestro objetivo es que cada estudiante que transite por esta escuela pueda construir y finalizar su formación en las mejores condiciones. A partir de esa premisa es que cada una de las obras que llevamos adelante en la Provincia es parte de una política pública integral, que entiende a la educación como un derecho que solo puede garantizarse si hay inversión y planificación”.

En tanto, Secco subrayó: “Este hermoso edificio que inauguramos fue posible gracias a la decisión política del Gobierno bonaerense y el trabajo articulado con nuestro municipio, que cedió el terreno para la obra”. “Para nosotros no hay nada más importante que construir escuelas: nos llena de orgullo que desde hoy los pibes y pibas de la secundaria Nº8 tengan un lugar cómodo para estudiar y desarrollarse”, señaló.

Con una superficie total de 10.610 metros cuadrados cubiertos, el nuevo edificio mejorará las condiciones de aprendizaje de más de 600 alumnos y alumnas que asisten en los tres turnos. En tanto, la obra contempló también el mejoramiento de la accesibilidad y la construcción de una plaza seca en los alrededores de la escuela.