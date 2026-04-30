La diputada nacional Virginia Gallardo quedó en el centro de la escena este miércoles tras la difusión de una serie de fotos tomadas durante la sesión informativa en la Cámara de Diputados.

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Virginia Gallardo en el recinto de la Cámara de Diputados.Agencia NA (Claudio Fanchi)

Las imágenes, captadas por la agencia Noticias Argentinas, muestran a la legisladora correntina en su banca mientras escuchaba la exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En algunas de ellas se la observa retocándose el maquillaje y, en otra, tomándose una selfie dentro del recinto.

Qué está re buena ! te la presento ? Solo eso porque claramente no te daría bola 🤣 besito 💋 https://t.co/vTT4YKFMJt — virginia gallardo (@virchugallardo) April 29, 2026

Como ocurre habitualmente en este tipo de jornadas, distintos reporteros gráficos registraron momentos de la sesión, tanto de oficialismo como de oposición. Sin embargo, en este caso, la publicación de las fotos generó malestar en la diputada.

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Claudio Fanchi ... Por qué no le sacas una

foto a ESTA ... trompa hermosa que les deja muchos besos 💋 .

Pd: No sabía que limpiarme un beso o hacer una selfie en un CUARTO INTERMEDIO era un pecado 🤣🤣🤣🤣

CÓMPRENSE UNA VIDA TROLLS. Me daría más penita ser udes ! pic.twitter.com/OSD3u3gZ2o — virginia gallardo (@virchugallardo) April 29, 2026

Tras la difusión, Gallardo cuestionó al fotógrafo que tomó las imágenes, en medio de una cobertura que incluyó a decenas de legisladores y funcionarios presentes durante la extensa exposición de Adorni en el Congreso.

Virginia Gallardo en el recinto de la Cámara de Diputados.Agencia NA (Claudio Fanchi)

"Claudio Fanchi ... Por qué no le sacas una foto a ESTA ... trompa hermosa que les deja muchos besos. Pd: No sabía que limpiarme un beso o hacer una selfie en un CUARTO INTERMEDIO era un pecado CÓMPRENSE UNA VIDA TROLLS. Me daría más penita ser udes !", señaló en su cuenta de X.

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