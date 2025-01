Por Ramiro Pablo Gómez - Twitter

La provincia de Buenos Aires está a mitad de la temporada de verano y los números de turistas que visitan los destinos bonaerenses están lejos de satisfacer a los hoteleros y a toda la cadena productiva que mueve el sector. La subsecretaria de turismo, Soledad Martínez, cuestionó la labor de Daniel Scioli, aseguró que el consumo de los visitantes cayó en picada y detalló las políticas que están llevando a cabo desde la Provincia.

- Estamos finalizando enero, ya se viene febrero. Los datos para medir una temporada son los de ocupación hotelera, no las fotos de una playa. En base a esos datos, cómo están viendo este verano 2025

En términos generales es un poco esto que decís, no alcanza con una foto. Es un poquito más grande el análisis porque ha cambiado mucho la forma de consumir en los rubros turísticos. La gente durante el año se hace más escapadas del fin de semana y, al mismo tiempo, las estadías de verano cae en cantidad de días. Es decir, que esa foto de la playa llena probablemente obedezca a dos o tres días de la semana y el resto está a media máquina.

La gente no previsiona las vacaciones sino que lo decide a último momento, muy sobre la fecha, especulando con el clima, que en el caso de la provincia de Buenos Aires, que recibe gran afluencia de gente de AMBA, tiene bastante cercanía en general con todos nuestros destinos. Lo otro que vemos es que por más que la playa esté llena, un fin de semana o un día o una foto o una porción de una foto, porque también hay que ver cómo se hace para que eso parezca más de lo que es, no hay consumo. Está retraído. Bajó entre un 15% y un 20%, depende de la localidad donde se mida. Esto según datos propios del Banco Provincia y lo mismo está pasando según comentan los distintos productores teatrales de Mar del Plata, por ejemplo, que es la plaza teatral más grande.

- En Mar del Plata hay un 70 y pico por ciento de ocupación, lo mismo en Gesell, en la ciudad de Pinamar también. Más o menos ese es el promedio en los grandes centros turísticos, números bajos para una temporada alta.

Sí, hay bastante de relato. O sea, si uno la compara con las temporadas 2022 y 2023, que fueron las dos últimas del gobierno de la gestión nacional anterior, había un montón de incentivos hacia el consumo y hacia el turismo interno, que eso ahora está completamente desmantelado. No hay ningún tipo de política vinculada a incentivar a que la gente se quede en los destinos nacionales. Al contrario. Si a eso le sumas el anclaje salarial y la plancha cambiaria, a nosotros nos perjudica directamente en la actividad turística, porque nos vuelve menos competitivos.

- ¿Qué opinas de la gestión del secretario de Turismo nacional, Daniel Scioli?

No hay gestión. O sea, lo que yo creo que está desmantelado completamente el área, despidiendo un montón de técnicos que habían estado años en el área, en el ex ministerio de turismo y deportes, pero además no hay ningún tipo de política de fomento de nada. La otra vez un colega tuyo me preguntó qué intercambio tengo. La verdad, poco y nada, porque lo único que hay son demandas de la Nación que piden hacer un diagnóstico, pero no vuelven en soluciones concretas, no vuelven en inversiones, no vuelven en turistas que vengan hacia el país. Hay un contexto internacional que tampoco ayuda pero desde el Estado Nacional no hay ningún tipo de política que a vos te haga elegir esta plaza por sobre cualquier tipo de competidor internacional. No estoy hablando solo de Brasil, sino que está lleno de argentinos en Miami. La clase más acomodada es la que está vacacionando y es la que gasta más. Y después las clases más populares son las que han disminuido su consumo y la cantidad de los días que se toman para descansar.

- A veces se comparan datos con la temporada anterior pero ese verano 2024 fue malo en términos turísticos, previa asunción de Javier Milei y devaluación del 120%.

Estamos peor que la temporada pasada. Hasta la semana pasada, que fue la primera quincena y de la cual nosotros tenemos los datos más cerrados, solo de enero era un 7,7% abajo, y en el acumulado era casi un 10%. Nosotros todos los años venimos midiendo desde el 1º de diciembre, para hacer la comparativa año tras año, ponemos esa fecha. Sumale que el último diciembre no tuvo ningún feriado, ningún fin de semana largo, ni el del 8 de diciembre, ni navidad, no fin de años, eso también juega en contra de nuestros destinos. Incluso esa política también a desmantelo del gobierno nacional, la de tener los feriados con fines turísticos, los puentes, los feriados transportables.

Después aliados del gobierno nacional como el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires adelantando el inicio de las clases al 24 de febrero cuando a los dos días es el inicio del carnaval, y obviamente van a tener que interrumpir las clases, es puro relato, pura demagogia. Pero no es solamente la familia, o los niñitos, sino que la docente, el preceptor, todo el sistema de educación en general, es el que se tiene que no tomar vacaciones durante ese periodo.

- A vos te compete la provincia de Buenos Aires, pero a nivel nacional la temporada está siendo muy floja. Gualeguaychú, la capital nacional del carnaval, tiene lugares en todos los hoteles para febrero. El problema que se aproxima es la temporada baja. Ya el presidente de la Cámara de Turismo de Cariló dijo que van a tener que ver si recortan personal. ¿Ustedes están viendo este panorama para la temporada baja, cuando la alta es mala? ¿Se puede prever algo?

Sí, justamente, en algunos destinos, es el caso de Cariló que no tiene diversificación de su matriz productiva, la mayoría de la gente vive y trabaja del turismo. Entonces, una temporada de verano, que es la temporada alta, los tres meses de verano, de diciembre a febrero, que son los de, por una cuestión estacional, por una cuestión climática, son malos, el resto del año es complicado de sostener. Moyano, el presidente de la Cámara de Turismo de Cariló, habla de, justamente, cómo sostener las fuentes de empleo. No tuviste una temporada larga, una temporada de cama caliente, que es como le llaman los hoteleros a esto de que entra un pasajero y sale otro, eso de tener la ocupación plena de manera continua, eso no está pasando. Y, por supuesto que nos preocupa, y nos preocupa en el caso de varios distritos nuestros que, te diría que su principal matriz productiva tiene que ver con el turismo. Es lo mismo en el caso de La Costa, Pinamar, Villa Gesell. Los principales ingresos económicos de la comunidad tienen que ver, de alguna forma, directa o indirecta con el turismo.

- Tenemos un dólar que está como planchado, a la vez, Argentina está prácticamente dolarizada, entonces está muy cara, y eso hace que el argentino se vaya al exterior. En simultáneo, hay algunos empresarios hoteleros argentinos que tienen precios algo elevados, entonces estamos en un problema. ¿Cómo se puede hacer para incentivar el turismo nacional en este contexto, o por lo menos el provincial?

Sin un acompañamiento del gobierno nacional, es complejo. En ese sentido, la Provincia está sola. Ya hemos asumido muchísimas responsabilidades del Estado Nacional, desde el mantenimiento de las rutas, se ha hecho una inversión millonaria en las distintas rutas que lleva a los destinos principales turísticos de la provincia para garantizar la seguridad vial. Nosotros también trabajamos muchos beneficios a través del Banco Provincia, tenemos distintos incentivos para las fiestas populares, que es otro de los grandes generadores y dinamizadores de las economías regionales en la temporada baja. Porque no es solamente el hotelero y el gastronómico, es el que vende artesanías, el farmacéutico que vende más cosas, el supermercado, el almacenero, toda la cadena.

- ¿Hay chances de un Pre Viaje bonaerense?

No, en este momento la verdad que nos estamos poniendo más creativos. No te olvides que tampoco se ha aprobado el presupuesto bonaerense en la legislatura, no es poco, así que eso también es una cuestión política a resolver, importante.

Estamos en la misma línea que nos indica nuestro gobernador desde el día 1, que es a disposición de fomentar lo interno, lo propio, lo nuestro y de acompañar y sostener a las Pymes, las que tengan que ver con la actividad turística. Nosotros este año que pasó trabajamos muchísimo la promoción, que en el turismo es un área muy importante porque tiene que ver con la venta de los destinos. A través de una campaña muy larga que se sostuvo todo el año y sigue ahora, bajo eslogan bueno, bonito y bonaerense, englobar toda la oferta turística de la provincia, que es sumamente amplia, porque es para todos los bolsillos, para todos los gustos y sobre todo con un territorio muy amplio.

También trabajamos mucho diversificando los productos que tenemos, no quedándonos como tradicionalmente se quedaban las gestiones anteriores en sol y playa, sino que también trabajamos fuerte las termas. Somos el tercer destino en cantidad de termas, el enoturismo, que la Provincia está teniendo una gran cantidad de plantaciones de viñedos en distintos puntos de la Provincia, entonces agregarle valor a eso, que para nosotros deja bastante y sobre todo rompe la estacionalidad. El efecto que dejó el programa nuestro Viaje de Fin de Curso fue instalar a la provincia de Buenos Aires como destino estudiantil, que hasta ese momento no había sido explorado para el segmento de secundario, sí para los estudiantes de primario, pero no para el secundario,

- ¿Cómo vienen funcionando los paradores ReCreo?

Ya tenemos probado el éxito, es una política inclusiva, está al alcance de todos los que están por ahí cerquita, poder ir a un parador y disfrutar de los beneficios de la sombra, de tener el agua para el mate, tener juegos, tener a los chicos que entretenidos, pero también de tener todos los servicios de la Provincia ahí mismo. En el parador de Villa Gesell, el que quiere se puede casar incluso porque tenemos los servicios permanentes del registro civil provincial, y por otro lado, también lo que hacemos ahí es promocionar otros destinos. Hacer conocer nuestra oferta turística al resto de la provincia, a los turistas que nos visitan de todo el país, es un golazo.

- La Secretaría de Turismo desreguló las agencias de viajes. Ahora no hace falta tener número de legajo para ejercer la actividad. En la provincia de Buenos Aires hay muchas agencias de viajes, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo controlan una agencia de viajes? ¿Quién vende los viajes?

Nosotros estamos a punto de firmar el convenio con FAEVIT, con la Federación de Agencias que hoy funciona como organismo voluntario. Tenemos el control de eso mismo que vos estás diciendo porque tenemos la misma preocupación. Nosotros dentro de la órbita del Ministerio de Producción, donde está Turismo, también está la oficina de Defensa de los Consumidores Provincial y hemos recibido un montón de denuncias de ofertas que después no son tales o que no existen. Con lo cual a mí, y esto ya desde lo personal como abogada, me preocupa muchísimo la proliferación de promesas falsas, estafas o como quieras llamarlas, de viajes que después no ocurren. Hemos tenido hace poquito noticias, no sé si lo viste, que en el norte había varias agencias salteñas que en realidad no existían como tal.

Por lo menos desde la provincia de Buenos Aires trabajamos para brindar más y mejores servicios, pero de calidad también. Lo que te garantiza eso es, sin duda, es que sean las agencias, los agentes de viaje calificados, gente que sepa lo que está haciendo y no que sea cualquiera, porque no es solamente el que te vende el viaje, sino toda la experiencia que se le brinda al turista desde que arranca, viendo qué va a hacer, qué decidir, hasta cuando vuelve de su viaje. Entonces nosotros respetamos ese profesionalismo, así que estamos trabajando para estar atentos a que no suceda nada, pero desde ya no nos parece buena idea, en absoluto, la desregulación hecha por Nación.