Daniel Osvaldo Scioli
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"Adiós al turismo social nacional": fuerte repudio del Gobierno bonaerense a la privatización del complejo Chapadmalal
Entrevista a la subsecretaria de turismo de PBA: "Daniel Scioli no gestiona y está desmantelando el área"
Martínez reprocha a Kicillof por desviar fondos de la represa de Pergamino para otras obras: "También somos bonaerenses"
Leila Gianni criticaba "los últimos gobiernos peronistas en Provincia" y tuvo que recular cuando le recordaron a Scioli
Bianco alertó por la crisis en Turismo: "Esto no lo solucionaba el mercado, como piensa Scioli, ahora que es libertario"
Mar del Plata ya sueña con el regreso de la Fórmula 1: qué acordaron los concejales y cuáles son los pasos a seguir
Scioli tildó de "magnífico" el discurso anti kirchnerista de Milei y en redes no lo perdonaron: "Judas; traidor; asco"
Scioli comparó a Milei con "Dibu" Martínez: "Ahora le toca atajar todo lo que le tiran, como anoche"
Juliana Di Tullio pidió expulsar del peronismo a Daniel Scioli y a dos senadores que votaron a favor de la Ley Bases
Daniel Scioli: “Si sigue así, a Milei le van a tener que dar el premio Nobel de Economía, lo digo con toda claridad"
Scioli en la asunción de Milei tras ser ratificado embajador: "Ojalá que las fuerzas del cielo iluminen al presidente"
Milei confirmó que Luis Caputo será su ministro de Economía y que Daniel Scioli seguirá siendo embajador en Brasil
Alberto Fernández criticó la posibilidad de que Scioli continúe como embajador en Brasil durante el gobierno de Milei
Massa precandidato a presidente: Hoy inaugura la primera aceitera de soja verde del país en San Andrés de Giles
Arde la interna de Unión por la Patria: Ahora Sergio Berni dijo que Santiago Cafiero "le afanó la banca" a Daniel Scioli
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