Entrevistas

El Congreso de la Nación tendrá un papel trascendental para implementar (o no) las reformas estructurales que plantea Javier Milei. ¿Qué puede hacer La Libertad Avanza si no logra aprobación en Diputados y Senadores donde no tiene mayoría? "Nada", sintetizó a LaNoticia1.com el abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez.