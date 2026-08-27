La investigación por el envenenamiento y muerte de perros en el barrio Los Tilos de Bolívar sumó nuevas pruebas tras una serie de allanamientos y el análisis de cámaras de seguridad. Según informó el medio local Presente Noticias, la fiscal Julia María Sebastián brindó detalles del expediente y señaló a Sebastián Rodrigo Mendiburu como presunto autor del hecho.

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Durante una conferencia de prensa, la fiscal, junto al jefe de Operaciones de la DDI, Ezequiel Luna, y el comisario Pedro Poveda, explicó cómo avanzó la investigación a partir del hallazgo de carne picada presuntamente envenenada.

“El autor del hecho fue Mendiburu Sebastián Rodrigo”, afirmó la fiscal, aunque aclaró que la investigación continúa para determinar si pudieron participar otras personas.

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Allanaron la casa y la carnicería

Los procedimientos se realizaron el domingo pasado tanto en el domicilio particular del imputado como en su carnicería. De acuerdo con lo explicado por la Fiscalía, la investigación permitió establecer que la carne utilizada era picada de cerdo y que Mendiburu tenía acceso al elemento que habría sido utilizado para provocar la muerte de los animales.

Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que la sustancia utilizada podría ser estricnina, aunque todavía resta conocer el resultado de los análisis toxicológicos.

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“La sustancia concreta la vamos a saber con el resultado de los tóxicos”, explicó la fiscal, quien evitó brindar algunos detalles para no afectar el avance de la causa.

Durante los allanamientos se encontraron elementos que, según la investigación, permiten sostener que había veneno. Además, en la carnicería apareció carne con características similares a la utilizada para envenenar a los perros.

Las cámaras, una pieza clave

Uno de los elementos centrales del expediente son las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. Ezequiel Luna explicó que un vecino, Norberto Pascual García, aportó registros obtenidos de dispositivos ubicados en inmediaciones de la prolongación Saavedra y La Rioja.

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El punto de partida fue el hallazgo, el 13 de agosto a las 8.20, de un tupper con restos de carne presuntamente envenenada.

A partir del análisis de las imágenes, los investigadores pudieron reconstruir el recorrido del recipiente y detectaron además otro perro fallecido en un galpón, encontrado el lunes.

La secuencia permitió determinar que la colocación del producto se habría producido el domingo 9 de agosto a las 12.46. En las imágenes aparece una camioneta Volkswagen gris oscuro, sin patente, que se aproxima al lugar y de la que desciende una persona.

Los investigadores comenzaron entonces a analizar las características del vehículo. Entre otros detalles, observaron un logo de polarización, un sticker de fabricación y la identificación de la empresa que lo había vendido.

Con esos datos pudieron establecer que la camioneta pertenecía a Sebastián Mendiburu. Según se explicó, el vehículo todavía no tenía colocada la patente porque recién la recibió el 13 de agosto.

La secuencia dentro de la carnicería

La identificación del vehículo y el hecho de que Mendiburu fuera propietario de una carnicería llevaron a los investigadores a solicitar nuevas medidas judiciales.

Durante el allanamiento del comercio fueron secuestradas las tarjetas de memoria de las cuatro cámaras de seguridad instaladas en el establecimiento.

El análisis de esas imágenes aportó otro elemento relevante: los investigadores sostienen que el mismo tupper que después apareció en la vía pública fue manipulado dentro de la carnicería por el propio dueño durante la mañana del 9 de agosto.

Para la fiscal, la secuencia permite establecer que el veneno habría sido colocado antes de que el recipiente fuera trasladado hasta el lugar donde posteriormente fue descartado.

“Sin lugar a dudas, colocó el veneno antes de salir rumbo al lugar donde fue a tirarlo”, sostuvo Sebastián.

La Justicia rechazó inicialmente la detención

La Fiscalía de Bolívar había solicitado la detención de Mendiburu, pero la jueza Fabiana San Román consideró que, de acuerdo con la acusación inicial, no estaban dadas las condiciones para disponer esa medida.

Según explicó la fiscal, el delito contemplado inicialmente tenía una escala penal de entre 15 días y un año de detención.

Sin embargo, la situación procesal podría modificarse a partir de la figura vinculada con el envenenamiento de sustancias alimenticias, que contempla una pena de entre 3 y 10 años.

Esa calificación podría permitir que la Fiscalía vuelva a solicitar una medida de detención.

Mientras tanto, Mendiburu fue citado para este viernes a las 12 en la Fiscalía de Bolívar, donde deberá prestar declaración en relación con la acusación que pesa sobre él. El expediente incluye imputaciones por infracción a la Ley Sarmiento, daño calificado y envenenamiento de sustancias alimenticias.

Buscan determinar si hubo más involucrados

La fiscal Sebastián diferenció entre la persona que considera responsable directo del acto y la posibilidad de que existan otros participantes.

“Como autor concreto del acto de crueldad, tenemos a esta persona; estamos investigando posibles partícipes”, señaló.

Por otra parte, la funcionaria destacó el aporte realizado por Norberto Pascual García, cuyas cámaras permitieron avanzar en la reconstrucción de los hechos.

Debido a la importancia de esas imágenes para el esclarecimiento del caso, la Fiscalía solicitó a la Municipalidad de Bolívar que la recompensa sea otorgada al vecino por su colaboración.

La causa continúa ahora con nuevas pruebas, análisis toxicológicos y la declaración del imputado, mientras la Justicia deberá determinar el alcance de las responsabilidades y si corresponde avanzar con una nueva solicitud de detención.