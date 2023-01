El lateral izquierdo Enzo Díaz es uno de los flamantes refuerzos de River Plate. El conjunto millonario se lo compró a Talleres de Córdoba pero su historia nace en la localidad de las Toscas, un pueblito de 500 habitantes ubicado en el municipio de Lincoln.

Su infancia la pasó en el campo donde la luz eléctrica aun no llegaba. “Yo me críe sin televisión. Mis compañeros hablaban de Tinelli y yo no lo conocía. Después me fui adaptando. Pero para mí, mi infancia fue la mejor, no me arrepiento de nada”, contó en una entrevista con FM Impacto.

Empezó jugando al futbol en el Club Atlético Smith, un equipo que competía en la Liga de Carlos Casares, un municipio que limita con Lincoln. Iba caminando o corriendo los ocho kilómetros que los separaban del entrenamiento.

Quizás por eso sea “animal físicamente” como lo definió el presidente y dueño de Agropecuario, Gustavo Grobocopatel, club de Carlos Casares donde pegó el salto aunque en aquel momento militaba en el Federal B. Ahí estuvo hasta 2019 y consiguió dos ascensos hasta llegar a la B Nacional.

"Todo lo que tiene que ver con el campo me apasiona", cuenta Enzo Díaz que trabajó desde pequeño con su padre en Las Toscas. Sabe sembrar, cosechar, arrear ganado y hasta cabalgar. Su educación fue en una escuela rural con solo ocho compañeros.

En 2019 pasó a Talleres de Córdoba donde jugó 128 partidos en Talleres y anotó siete goles. Ahora llegó a uno de los clubes más grandes de Argentina y del continente, River Plate. Su clausura de recisión fue fijada en 15 millones de dólares.