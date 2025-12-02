El futbolista Enzo Díaz, hoy defensor del São Paulo, pasó por Carlos Casares durante las últimas horas, donde aprovechó para saludar a familiares y amigos. La presencia del ex River Plate no pasó desapercibida: varios vecinos lo reconocieron y se acercaron para pedirle fotos, según informó FM 107.1 La Nueva Radio.

Díaz atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. Tras su etapa en el club de Núñez, el lateral encontró su mejor versión en Brasil. De hecho, hasta hace pocas semanas encabezaba el ranking mundial de entradas ganadas en la temporada 2025, según datos de 365Scores. Su desempeño lo posicionó como uno de los defensores más fiables del año en el plano internacional.

El registro no solo destaca su agresividad bien dirigida, sino también su lectura táctica y su timing para anticipar, ir al piso o robar de pie. Partido a partido, su consistencia lo convirtió en un referente defensivo del Tricolor paulista y en uno de los argentinos de mejor presente en el exterior.

