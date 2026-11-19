La muerte de Jorge Antonio Limonta, ocurrida el domingo 15 de noviembre en San Andrés de Giles, provocó una profunda conmoción en la comunidad.

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Limonta, de 61 años, era bombero voluntario y trabajador del Hospital Municipal, se encontraba junto a su hija de 10 años en la intersección de Rivadavia y Moreno cuando fue embestido por una motocicleta conducida por un joven de 18 años a las 23 horas del último domingo. La niña resultó ilesa.

El motociclista había partido desde el semáforo de Rivadavia y Belgrano y circulaba a una velocidad aparentemente muy elevada cuando llegó a la siguiente intersección. Limonta había esperado el paso de una camioneta antes de intentar cruzar la calle junto a su hija.

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El motociclista fue detenido y trasladado a los tribunales de Mercedes, donde se le tomó declaración indagatoria ante el Agente Fiscal de la UFI N° 3. Tras evaluar las pruebas recolectadas y las filmaciones aportadas tanto por la Comisaría local como por el Centro de Monitoreo Municipal de San Andrés de Giles, la Fiscalía resolvió mantener su detención mientras avanza la causa, caratulada inicialmente como homicidio culposo.

En paralelo, la investigación continúa con la realización de nuevas pericias y medidas probatorias destinadas a acreditar las responsabilidades penales del conductor ante el Juzgado de Garantías interviniente.

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De acuerdo con la información difundida tras el hecho, el conductor circulaba sin licencia de conducir ni seguro obligatorio.

Limonta era una persona muy conocida en el municipio por su actividad como bombero voluntario y su trabajo en el Hospital Municipal. Recientemente había superado un tratamiento oncológico y destacó su compromiso permanente con la comunidad.

Su muerte profundizó el malestar de vecinos que desde hace tiempo cuestionan los escapes libres, las aceleraciones peligrosas y las maniobras de motociclistas que alteran la tranquilidad de la ciudad.

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Ante la gravedad del hecho, el gobierno municipal, encabezado por Miguel Gesualdi, declaró tres días de duelo a partir del pasado lunes (16 de noviembre).

Por su parte, vecinos autoconvocados comenzaron a organizarse bajo la consigna “Giles por la vida”, impulsando una campaña de recolección de firmas para exigir controles permanentes, fiscalización de velocidad, retención de motocicletas en infracción y mayor presencia de agentes de tránsito.

La iniciativa contempla también una movilización el próximo lunes (23 de noviembre) para reclamar respuestas de las autoridades municipales y medidas que permitan prevenir nuevas tragedias.