Erik Nahuel Piniella, un joven de 21 años oriundo de Bolívar, se convirtió en el gran ganador del programa de Susana Giménez este domingo, llevándose un premio de $3.100.000. La emoción y la sorpresa fueron protagonistas en el clásico segmento del llamado telefónico del ciclo televisivo, donde la diva selecciona a los afortunados mediante una tecnología de realidad aumentada.

Durante la transmisión, el sistema mostró que el número sorteado comenzaba con "023", y al marcar, Susana confirmó que la característica era "02314", correspondiente a Bolívar y localidades cercanas como Espigas, Hale, Henderson, Pirovano, Recalde, Urdampilleta y Daireaux.

Cuando Susana llamó, Erik atendió del otro lado, todavía incrédulo. “No lo puedo creer todavía, pero a disfrutar”, expresó en diálogo con el medio local Presente Noticias, donde contó detalles de la experiencia.

Erik relató que estaba mirando el programa como lo hace habitualmente y decidió participar enviando un mensaje al 9009 con la palabra "SU". Poco después, recibió un llamado de un número oculto que resultó ser de Susana. “La verdad no entendía bien si era ella o no, me tomó de sorpresa todo y fue un lindo momento que queda para los recuerdos”, expresó emocionado.

El joven ganó $2 millones en efectivo, $1 millón para compras en la tienda Centro Hogar y $100 mil adicionales en un juego en vivo. Tras la comunicación con Susana, la producción y la escribana del programa le informaron que en los próximos días lo contactarán para coordinar la entrega de los premios.

Sobre qué hará con el dinero, Erik explicó que aún no lo tiene decidido, pero que podría utilizarlo para invertir. “Fue un año complicado, pero la suerte siempre está y llega. No lo hice por la plata, solo para divertirme un rato”, concluyó.